Grécky súd podmienečné prepustil člena neonacistického Zlatého úsvitu

Nikos Michos sa musí pravidelne hlásiť na polícii.

ATENY. Grécky súd v pondelok nariadil prepustiť z väzenia bývalého poslanca z neonacistickej strany Zlatý úsvit, aby mohol mať lepší prístup k onkologickej liečbe. Súd však rozhodol, že prepustený Nikos Michos sa musí pravidelne hlásiť na polícii.

Nesmie odísť z krajiny

Michos bol medzi desiatkami vplyvných členov a sympatizantov Zlatého úsvitu odsúdených v októbri 2020 na tresty väzenia v súvislosti s vraždou antifašistického rapera. Súdnemu procesu predchádzalo päť rokov vyšetrovania, dodala AFP.

Odvolací súd v pondelok rozhodol, že Nikos Michos, ktorý si odpykáva šesťročný trest za členstvo v zločineckej organizácii, môže byť zo zdravotných dôvodov prepustený z väznice Domokos.

Súd spresnil, že Michosovo prepustenie je podmienené tým, že zostane na gréckom území a dvakrát do mesiaca sa bude hlásiť na policajnej stanici. Michosov právnik uviedol, že bývalý poslanec neonacistickej strany nemohol vo väzení absolvovať potrebné lekárske prehliadky ani liečbu.

AFP dodala, že Michos sa síce po istom čase rozišiel so Zlatým úsvitom, ale na súde sa ukázalo, že mal väzby na jeho štruktúry.

Zlatý úsvit je xenofóbna a antisemitská politická organizácia, ktorá bola na okraji gréckej politickej scény až do dlhovej krízy v roku 2010. Vtedy táto strana zúročila hnev verejnosti vyvolaný imigračnými a úspornými reformami a získala dostatočnú podporu na to, aby sa v roku 2012 po prvý raz dostala do parlamentu, kde mala 18 poslancov.

Krv, česť, Zlatý úsvit

V čiernom odetí priaznivci tejto otvorene fašistickej organizácie sa zvykli potulovať po uliciach Atén a mlátili svojich názorových odporcov a imigrantov, pričom skandovali: "Krv, česť, Zlatý úsvit".

Po zavraždení bojovníka proti rasizmu a rapera Pavlosa Fyssasa boli vodca strany Nikos Michaloliakos a mnohí poslanci strany zadržiavaní 18 mesiacov – čo je zákonné maximum – v prísne stráženom väzení neďaleko hlavného mesta Atény.

Od roku 2013 boli podmienečne prepustení až do súdneho procesu. Pred tým, ako sa tento proces začal, Zlatý úsvit v roku 2015 postavil svojich kandidátov do parlamentných volieb. Na základe dosiahnutých výsledkov sa Zlatý úsvit stal treťou najsilnejšou politickou silou v krajine.

O päť rokov neskôr – už po súdnom procese, ktorý sprevádzali viaceré prieťahy, štrajky a procedurálne otázky – boli vedenie strany a prominentní bývalí zákonodarcovia odsúdení na dlhé tresty odňatia slobody za členstvo v zločineckej organizácii zodpovednej za násilie a vraždu.