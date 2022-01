Pri nálete na utečenecký tábor v Tigraji zahynuli desiatky ľudí

Vojna v Tigraji vypukla v novembri 2020.

ADDIS ABEBA. Najmenej 56 ľudí zahynulo a 30 utrpelo zranenia pri nálete na tábor pre vysídlené osoby v etiópskom zväzovom štáte Tigraj.

V sobotu o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na dvoch humanitárnych pracovníkov.

Hovorca etiópskej armády plukovník Getnet Adane, hovorca etiópskej vlády Legesse Tulu ani hovorkyňa predsedu vlády Abiyho Ahmeda na otázky Reuters bezprostredne nereagovali.

Etiópska vláda však v minulosti odmietla obvinenia, že by počas ozbrojeného konfliktu s povstalcami z Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF) útočila na civilistov, pripomína Reuters.

"Ďalší bezcitný dronový útok Abiyho Ahmeda v tábore pre vnútorne vysídlených ľudí v meste Dedebit si doteraz vyžiadal životy 56 nevinných civilistov," napísal na Twitteri hovorca TPLF Getachew Reda.

K náletu na tento tábor na severozápade Tigraja došlo v piatok v noci, povedali pre Reuters humanitárni pracovníci, ktorí si neželali byť menovaní. Počet mŕtvych potvrdili aj miestne úrady, dodali.

Tieto nemenované zdroje tiež poslali agentúre Reuters fotografie zranených ľudí v nemocnici, medzi ktorými bolo aj mnoho detí.

Etiópska vláda predtým v piatok vyhlásila amnestiu, vďaka ktorej sa v sobotu na slobode ocitlo niekoľko významných predstaviteľov opozície vrátane vodcov politických subjektov z odbojného štátu Tigraj.

Vláda deklarovala, že amnestiu vyhlásila v snahe podporiť dialóg o riešení situácie v krajine.

Vojna v Tigraji, jednom zo štátov etiópskej federácie, vypukla v novembri 2020, keď tam etiópsky premiér Abiy Ahmed poslal vojakov po tom, čo obvinil tamojšiu odštiepeneckú vládnucu stranu TPLF z útokov na tábory federálnej armády.

Premiér, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny za mier, sa vlani síce vyhlásil za víťaza konfliktu, ale povstalci pri svojej následnej ofenzíve získali späť väčšinu územia Tigraja a prenikli aj do susedných oblastí. Dostali sa do vzdialenosti asi 200 kilometrov od hlavného mesta Addis Abeba, no koncom decembra oznámili, že sa stiahnu do Tigraja.