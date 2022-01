Ani Maďari nevedeli pri Sputniku všetko, prišiel však príkaz zhora

Pochybnosti o Sputniku trvajú dodnes.

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Keď začiatkom januára Európska únia rokovala s výrobcami vakcín proti covidu-19 a štáty čakali na sľubované dodávky, Maďarsko sa vydalo vlastnou cestou.

Dohodlo vtedy očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V, ktorú dodnes neschválila Európska lieková agentúra. Išlo o inicíativu premiéra Viktora Orbána, rokovania viedol minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Rozhodlo bez dostatočnej dokumentácie a na príkaz zhora, naznačujú dokumenty a svedectvá, ku ktorým sa dostala organizácia Transparency International a web 444.hu.

Práve na maďarskú skúsenosť s vakcínou sa pritom odvolával vtedajší premiér Igor Matovič, ktorý ju 1. marca vítal na košickom letisku.

Moderná továreň

„Je to veľmi moderná továreň,“ povedal napríklad riaditeľ Národného ústavu farmácie a bezpečnosti potravín (OGYÉI) Mátyás Szentiványi pre HírTV, keď bol koncom januára na návšteve Moskvy.

Správa odborníkov OGYÉI pritom hovorí, že v moskovskej továrni boli len niekoľko hodín a nebolo to dosť na to, aby „sme to vedeli dôkladne skontrolovať“. Neskôr sa ukázalo, že do Maďarska sa dovážali aj vakcíny z továrne v Petrohrade, ktorú odborníci nevideli.