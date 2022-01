Egypt deportoval syna prominentného palestínskeho politika

Šaas si pre obvinenia z väzieb so zakázanou islamistickou skupinou odsedel 2,5 roka.

KÁHIRA. Egyptské úrady deportovali syna prominentného palestínskeho politika, ktorý si pre obvinenia z väzieb so zakázanou islamistickou skupinou Moslimské bratstvo odsedel 2,5 roka vo vyšetrovacej väzbe. S odvolaním sa na jeho príbuzných o tom v sobotu informovala agentúra AP.

Rámí Šaas, syn Nabíla Šaasa - poradcu palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása -, bol vo štvrtok prepustený z väzenia a následne deportovaný, uviedla rodina vo vyhlásení.

Rodina uviedla, že egyptské úrady odovzdali Rámího Šaasa zástupcovi palestínskej samosprávy na medzinárodnom letisku v Káhire, kde nastúpil na let do jordánskeho hlavného mesta Ammán. V sobotu potom nastúpil na ďalší let - do Paríža, kde žije jeho manželka Céline Lebrunová, francúzska štátna príslušníčka, uvádza sa vo vyhlásení.

Egyptská vláda nekomentovala záležitosť so Šaasom. Jeho rodina však vydala vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že egyptské úrady ho prinútili vzdať sa občianstva, čo bola "podmienka jeho prepustenia".

"Nikto by si nemal vyberať medzi slobodou a občianstvom. Rámí sa narodil ako Egypťan ... . Žiadne vynútené zrieknutie sa občianstva pod nátlakom to nikdy nezmení," uvádza sa vo vyhlásení.

Rámího Šaasa zatkli v júli roku 2019 v Káhire. Následne bol obvinený z prepojenia na Moslimské bratstvo, ktoré egyptská vláda v roku 2013 označila za teroristickú organizáciu.

Spolu so Šaasom boli neskôr súdne stíhaní aj ďalší aktivisti. Tí boli zadržaní asi mesiac pred ním na základe podozrenia, že nadviazali spoluprácu s členmi Moslimského bratstva hľadanými v Turecku.

Vlani bol Šaas v Egypte zaradený na zoznam teroristov. AP poznamenala, že ide o muža, ktorý pomohol založiť egyptskú pobočku hnutia BDS (Boycott, Divestment and Sanctions - bojkot, odliv kapitálu a sankcie).

Medzinárodné hnutie BDS sa snaží v mene ľudských práv Palestínčanov o ekonomický a kultúrny bojkot toho, čo nazýva izraelský "režim útlaku".

Izrael obviňuje toto hnutie z antisemitizmu a snahy o skoncovanie so štátom s väčšinovým židovským obyvateľstvom tým, že podporuje návrat palestínskych utečencov.