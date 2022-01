Ťažba plynu poškodzuje Holanďanom domy. Vláda chce ťažiť ešte viac

Plány vlády pobúrilo časť obyvateľstva, ktorá s týmto krokom nesúhlasí.

HAAG. Holandsko možno bude musieť tento rok zdvojnásobiť množstvo plynu, ktoré ťaží v provincii Groningen na severe krajiny. Vyhlásenie vlády pobúrilo časť obyvateľstva, ktorá s týmto krokom nesúhlasí.

Uvedená provincia Groningen v ostatných rokoch zažila sériu menších zemetrasení.

Tie boli podľa mnohých vyvolané ťažobnou činnosťou v regióne, kde otrasy vážne poškodili množstvo domov.

Podľa holandského ministra hospodárstva Stefa Bloka je v provincii „nevyhnutné ťažiť viac plynu“.

Rezort hospodárstva informoval, že množstvo plynu, ktoré sa má tento rok vyťažiť, by sa mohlo zdvojnásobiť v dôsledku dlhodobých kontraktov so susedným Nemeckom a oneskorenia výstavby zariadenia, ktoré by umožnilo používať v Holandsku plyn dovážaný zo zahraničia.

Obyvatelia Groningenu, ktorí v priebehu rokov utrpeli škody na majetkoch v hodnote miliónov eur, považujú zámer vlády za „nepochopiteľný“. „Vláda by nemala a nemôže pristupovať k bezpečnosti svojich občanov tak ľahkovážne,“ vraví skupina aktivistov bojujúca za práva občanov provincie.