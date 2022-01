Orbánovi pomáhajú influenceri, dôchodky aj slabá opozícia

Zjednotená opozícia začína zaostávať.

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Sú medzi nimi novinári, politológovia, blogeri či iné osobnosti s vplyvom na sociálnych sieťach. Spája ich to, že podporujú vládu Viktora Orbána, konzervatívne hodnoty a odpor k opozičným stranám.

Okrem toho ich spájajú aj peniaze z organizácie, ktorá do reklamy na sociálnych sieťach vráža státisíce eur.

Tohtoročné parlamentné voľby v Maďarsku, ktoré by sa mali konať v apríli alebo v máji, môžu byť pre vládu Viktora Orbána kľúčové. Aj keď medzi staršími voličmi má veľkú podporu, kľúčové bude získať mladých ľudí – a to aj prostredníctvom sociálnych sietí. Experti však upozorňujú na to, že peniaze do kampane môžu ísť mimo oficiálnych volebných rozpočtov strán.

Ešte dôležitejšie sú tieto voľby pre maďarskú opozíciu, ktorá sa na jeseň zjednotila do spoločného bloku. Aj keď spojenie malo byť receptom na porážku Viktora Orbána, doterajšie výsledky a nevýrazná kampaň to nenaznačujú.

Najdrahšia reklama na sieti

Ešte pred viac ako rokom vzniklo v Maďarsku centrum Megafon, ktoré malo pomôcť s tréningom "profesionálnych facebookových bojovníkov".

Väčšina Maďarov sa podľa centra hlási ku konzervatívnym hodnotám, na sociálnych sieťach sa však pretláčajú liberálne názory a treba to zmeniť, tvrdí jeho zakladateľ István Kovács. "Treba zastaviť ľavicovú liberálnu cunami vo verejnom priestore," povedal v minulosti.