Český minister pre Európu: Maďari a Poliaci porušujú pravidlá právneho štátu

Rozhovor s Mikulášom Bekom.

Rozhovor pôvodne vyšiel v denníku Hospodářské noviny.

Minister pre EÚ Mikuláš Bek nevylučuje, že ekonomický vývoj a nové projekty okolo eurozóny postavia Česko pred rozhodnutie začať sa pripravovať na euro. Dúfa, že sa mu podarí nájsť primeraný spôsob, ako podstatu Európskej únie zrozumiteľne vysvetliť verejnosti.

„Budem sa snažiť presvedčiť kolegov, že integračné jadro je naša kotva,“ hovorí Bek. A dodáva, že v spore Poľska a Maďarska s EÚ o právny štát sa Česko nepostaví na stranu visegrádskych spojencov. „Nemôže to byť inak,“ tvrdí.

Prvé české predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2009 začalo vpádom Izraela do Gazy a potom vtedajší ruský premiér Vladimir Putin uzavrel kohútiky s plynom do Európy. Máte predstavu, čo nečakané môže vstúpiť do toho druhého, ktoré začne o pol roka?

Budím sa zhruba okolo tretej hodiny nad ránom a potom asi dve hodiny sa mi hocičo preháňa hlavou vrátane týchto otázok. Jasné je, že pokojné časy sú za nami a azda niekde pred nami, ale teraz práve to nie je žiadna idyla. Môže sa ešte zdramatizovať vývoj na energetickom trhu, môžu prísť kyberútoky, nová pandémia. Môže sa stať všeličo, čo teraz nemáme úplne zmapované.

V podobných situáciách bola pre vládu v čase prvého predsedníctva kľúčová bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá bola vždy na telefóne. Už viete, komu budete volať vy?

Súčasná Európa tento typ autority, bohužiaľ, nemá a celková neistota vyžaduje, aby sme si rýchlo vytvorili väzby na svojich partnerov, najmä na Nemcov a Francúzov. Ja som s francúzskym kolegom a nemeckou kolegyňou už v kontakte a predpokladám, že premiér čoskoro vyrazí do Paríža. Mám pozvanie od prezidenta Emmanuela Macrona, takže Francúzsko by malo byť jednou z prvých zahraničných ciest.

Ako spoznáme, že české predsedníctvo bolo úspešné?

Že bude úplne normálne, že si odpustíme pubertálne odkazy typu Európe to osladíme. Empirickým meradlom úspechu bude počet legislatívnych návrhov, pri ktorých sa nám podarí nájsť kompromis pre všetkých 27 krajín. A, samozrejme, si nesmieme zhodiť vládu ako v roku 2009.