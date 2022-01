Česká polícia trestne stíha štyri ženy pre falšovanie očkovacích certifikátov

Ženy obchodovaním údajne zarobili takmer pol milióna českých korún.

PRAHA. Česká polícia trestne stíha štyri ženy, ktoré obchodovaním s falošnými očkovacími certifikátmi údajne zarobili takmer pol milióna českých korún (približne 20-tisíc eur). V utorok o tom informoval spravodajský server iDNES.cz.

Komisár oddelenia všeobecnej kriminality v meste Vsetín začal trestné stíhanie proti štyrom ženám v decembri.

"Na prípad podvodných certifikátov vo vsetínskom očkovacom centre upozornil anonymný list adresovaný vedeniu vsetínskej nemocnice," povedal vrchný inšpektor Petr Jaroš.

Dve ženy, ktoré záujemcom vybavovali potvrdenia bez toho, aby sa museli zaočkovať, sú podozrivé zo spáchania trestných činov prijatia úplatku a falšovania a pozmeňovania verejnej listiny.

"Ďalšie dve osoby pracovali vo vsetínskom očkovacom centre a záujemcov evidovali do príslušných systémov bez toho, aby uvedené očkovanie fyzicky podstúpili," dodal Jaroš.

Jedna zo žien navyše údajne zničila najmenej 70 dávok proticovidových vakcín a je preto podozrivá aj z poškodenia cudzej veci, priblížil inšpektor.

Ženám v prípade dokázania viny hrozia tresty s rôznymi sadzbami, za najzávažnejší zločin však maximálne päť rokov väzenia.

Ženy vydávali falošné potvrdenia najneskôr od septembra 2021 a vystavili ich najmenej 74 ľuďom po celom Česku, domnieva sa polícia.

"V tejto chvíli neviem, kde došlo k chybe, musím to prebrať s nemocnicou. Ale ak sa ukáže, že by sa to mohlo opakovať aj inde, budeme hľadať možnosti, ako systém ešte viac sprísniť a kontrolovať. Momentálne som však presvedčený, že došlo k zlyhaniu, ktoré je v ďalších očkovacích centrách vylúčené," povedal k prípadu krajský koordinátor očkovania Jiří Lučan.