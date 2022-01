WHO: Bohaté krajiny sa z pandémie posilňujúcimi dávkami nedostanú

Globálna kríza si podľa nej vyžaduje očkovanie na globálnej úrovni, odkázala epidemiologička.

Maria Van Kerkhoveová, hlavná odborníčka WHO pre koronavírus. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA Očkovanie proti koronavírusu posilňujúcimi dávkami, ktoré je v plnom prúde v bohatých krajinách, pre boj s pandémiou nestačí.

Popredná epidemiologička zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Maria Van Kerkhoveová v rozhovore pre BBC upozornila, že bohaté krajiny sa z pandémie posilňujúcimi dávkami nedostanú.

Článok pokračuje pod video reklamou

Globálna kríza si podľa nej vyžaduje očkovanie na globálnej úrovni. Mnohé bohaté krajiny začali s nástupom nákazlivejšieho variantu omikron koronavírusu ponúkať posilňujúce dávky. Krajiny s najnižšími príjmami však majú medzičasom plne zaočkované len tri percentá obyvateľov.

Podľa Van Kerkhoveová je to morálne a etické zlyhanie a je potrebné značne zvýšiť dodávky vakcín chudobným štátom na splnenie cieľa WHO, aby bolo do júla 2022 zaočkovaných 70 percent svetovej populácie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šéf WHO: Pandémia sa dá poraziť, ak bude boj proti nej rovnomerný Čítajte

Spoliehať sa na posilňujúce dávky vakcín vzhľadom na neprestajný vznik nových variantov koronavírusu nestačí, varovala tiež technická vedúca WHO.

Očkovanie vo svete musí sprevádzať obmedzovanie šírenia vírusu prostredníctvom jednoduchých a efektívnych opatrení ako nosenie rúšok, spoločenské odstupy a vetranie vo verejných priestranstvách.