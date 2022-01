Francúzski poslanci čelia vyhrážkam za podporu obmedzení pre nezaočkovaných

Polícia posilní ochranu volených zástupcov.

PARÍŽ. Viacero poslancov francúzskeho parlamentu uviedlo, že sa im vyhrážali smrťou za to, že podporujú návrh zákona, ktorý nezaočkovaným osobám zabráni vo vstupe na väčšinu verejných podujatí.

Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke stanica BBC.

Zákon obmedzí nezaočkovaných

Francúzska vláda sa usiluje dosiahnuť schválenie zákona, na základe ktorého by sa ľudia pri vstupe do väčšiny verejných zariadení vrátane reštaurácii či kín a do prostriedkov verejnej dopravy museli preukázať potvrdením o očkovaní, píše agentúra Reuters. Negatívny výsledok testu už na vstup stačiť nebude.

Zákon by mal vstúpiť do platnosti v polovici januára, po schválení parlamentom. Hlasovanie sa má uskutočniť začiatkom tohto týždňa.

Polícia pred hlasovaním posilní ochranu poslancov

Návrh tejto legislatívy však rozhneval odporcov očkovania, píše BBC.

Poslankyňa zo skupiny Konať (Agir) v nedeľu na Twitteri oznámila, že dostala e-mail obsahujúci vyhrážky smrťou v prípade, že návrh v hlasovaní podporí. Poslankyňa podľa svojich vyjadrení tieto vyhrážky nahlásila polícii.

Zavedenie potvrdení o očkovaní plánuje v hlasovaní podporiť aj naďalej, píše BBC. Vyhrážky smrťou hlásili aj ďalší poslanci.

Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran v pondelok tieto vyhrážky smrťou kritizoval a označil ich za "sebeckosť" zo strany odporcov očkovania.

Minister vnútra Gérald Darmanin minulý týždeň povedal, že polícia pred hlasovaním posilní ochranu volených zástupcov.

Reakcia na ďalšiu vlnu pandémie

Kritici vládu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona obviňujú, že zavádzaním pravidiel proti šíreniu koronavírusu porušuje občianske slobody, píše BBC. V krajine sa proti týmto vládnym opatreniam pravidelne konajú protesty.

Vo Francúzsku je v súčasnosti pri vstupe na mnohé verejné podujatia potrebné predložiť potvrdenie o očkovaní alebo negatívny test. Vláda sa však v reakcii na prudký nárast nových prípadov rozhodla, že negatívny test už na vstup stačiť nebude, píše BBC.