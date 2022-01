Omikron sa stal dominantným variantom v Nórsku

Krajina očakáva v ďalších týždňoch vlnu nových infekcií.

OSLO. Variant omikron sa stal dominantným kmeňom koronavírusu v Nórsku. Oznámil to v pondelok Nórsky inštitút verejného zdravia (FHI), informovala agentúra DPA.

Vysoko infekčný variant, ktorý bol prvýkrát objavený koncom novembra v južnej Afrike, mal na svedomí 65,4 percenta všetkých nových infekcií zaznamenaných v Nórsku za minulý týždeň.

Doteraz bolo v krajine zaregistrovaných viac ako 16 300 prípadov variantu omikron. Len za uplynulý týždeň pribudlo 6 143 prípadov.

FHI však upozorňuje, že vzhľadom na vianočné sviatky – a s nimi súvisiace dovolenky a školské prázdniny – je ťažké posúdiť, do akej miery tieto čísla odrážajú skutočný stav. Lepší obraz o epidemiologickej situácii v krajine bude k dispozícii, keď sa väčšina Nórov vráti do práce či do školy.

FHI očakáva v nadchádzajúcich týždňoch vlnu nových infekcií.