Jadrová energetika je podľa Nemecka nebezpečná a nepovažuje ju za udržateľnú

Berlín plánuje ako premosťovaciu technológiu využívať zemný plyn.

BERLÍN. Nemecká vláda sa v pondelok vyjadrila, že jadrovú energiu považuje za nebezpečnú a nesúhlasí s návrhmi Európskej únie, podľa ktorých by táto energia mala zostať súčasťou plánov bloku na budúcnosť priateľskú voči klíme.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa náčrtu plánu Európskej únie, do ktorého mohla nahliadnuť tlačová agentúra The Associated Press, jadrovú energiu a zemný plyn je možné za určitých podmienok považovať za udržateľné z hľadiska budúcich investícií.

Nemecko smeruje k tomu, že do konca tohto roka odstaví svoje tri posledné jadrové reaktory a do roku 2030 prestane používať uhlie. Avšak Francúzsko chce modernizovať existujúce reaktory a vybudovať nový, aby uspokojilo svoje budúce energetické potreby. Berlín plánuje vo veľkom rozsahu využívať zemný plyn, kým nebude možné ho nahradiť zdrojmi energie, ktoré neznečisťujú životné prostredie.

„Jadrovú technológiu považujeme za nebezpečnú,“ povedal novinárom v Berlíne hovorca vlády Steffen Hebestreit. Poukázal pritom, že nevyriešenou zostáva otázka, ako nakladať s rádioaktívnym odpadom.

Hebestreit dodal, že Nemecko „jednoznačne odmieta“ to, ako Európska únia hodnotí atómovú energiu. Nemecko teraz zvažuje svoje ďalšie kroky v tejto problematike, poznamenal.

Hebestreit konštatoval, že cieľom vlády je používať zemný plyn len ako „premosťovaciu technológiu“ a do roku 2045 ho nahradiť čistými alternatívami.