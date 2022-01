Závery šiestich štúdií naznačujú, že omikron menej napadá pľúca

Omikron ľahšie infikuje horné dýchacie cesty.

LONDÝN. Výsledky šiestich doteraz publikovaných štúdií naznačujú, že nový variant koronavírusu omikron menej napadá pľúca, ale ľahšie infikuje horné dýchacie cesty, teda bunky v krku.

Podľa vedcov by to mohlo vysvetľovať, prečo omikron zrejme spôsobuje miernejší priebeh ochorenia Covid-19, je menej smrtiaci, ale zároveň je nákazlivejší ako predchádzajúce varianty, napísal denník The Guardian.

Článok pokračuje pod video reklamou

Šíri sa najmä v horných dýchacích cestách

Z výsledkov šiestich štúdií, ktoré ešte neprešli recenzným konaním, vyplýva, že omikron nepoškodzuje pľúca toľko ako delta alebo iné predchádzajúce varianty koronavírusu. Vedci publikovali štyri zo šiestich štúdií až po Vianociach.

"Výsledkom všetkých mutácií, ktoré omikron odlišujú od predchádzajúcich variantov, je, že sa možno zmenila jeho schopnosť infikovať rôzne druhy buniek," povedal profesor virológie na londýnskej University College Deenan Pillay.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dáta z Južnej Afriky: Omikron nie je pre deti nebezpečnejší ako ostatné varianty Čítajte

"V podstate sa zdá, že má väčšiu schopnosť infikovať horné dýchacie cesty - bunky v krku. Tam by sa teda množil ľahšie ako v bunkách hlboko v pľúcach. Je to naozaj predbežné, ale štúdie ukazujú rovnakým smerom," dodal virológ.

Rýchlejšie zotavenie a menšia vírusová nálož

Výskumníci, ktorí sa na Liverpoolskej univerzite špecializujú na molekulárnu virológiu, zverejnili predbežné výsledky štúdie, v ktorej porovnávali závažnosť priebehu nákazy omikronom u myší. Vedci u nakazených myší evidovali v porovnaní s ostatnými variantmi nižšiu stratu telesnej hmotnosti, menšiu vírusovú nálož a ​​menej závažný zápal pľúc.

„Je to jeden diel do skladačky. Zvierací model naznačuje, že choroba je miernejšia ako u delty aj pôvodného variantu vírusu. Zdá sa, že ustupuje rýchlejšie a zvieratá sa rýchlejšie zotavujú,“ povedal jeden z autorov štúdie James Stewart.

Menšiu stratu hmotnosti a nižšiu vírusovú nálož u myší nakazených omikronom registrovali aj americkí experti, ktorí výsledky svojho výskumu publikovali v odbornom časopise Nature.

K podobným výsledkom dospeli aj vedci z Neytsovho laboratória na Katolíckej univerzite v Leuvene. V pľúcach škrečkov infikovaných omikronom zaznamenali v porovnaní s ostatnými variantmi menšiu vírusovú nálož.

Napáda iný typ buniek

Výskumníci z virologického centra na Glasgowskej univerzite zverejnili výskum, z ktorého vyplýva, že omikron zmenil spôsob, akým vstupuje do ľudského tela, čo „pravdepodobne ovplyvňuje“ rýchlosť, akou sa šíri, aj typ buniek, ktoré môže infikovať.

Posledné štúdie nadväzujú na výskum, ktorý publikovali vedci z Hongkonskej univerzity v decembri.

Z jeho záverov vyplynulo, že omikron sa v porovnaní s predchádzajúcimi variantmi množí rýchlejšie vo vzorke ľudského tkaniva z priedušiek, naopak v tkanive z ľudských pľúc je množenie pomalšie ako u pôvodného variantu koronavírusu.

Na horšiu schopnosť omikronu napádať pľúcne bunky upozornil aj tím odborníkov z Cambridgeskej univerzity vedený Ravim Guptoom.