V novej holandskej vláde bude rekordný počet žien

Ženy obsadili polovicu ministerských postov.

HAAG. V novej holandskej vláde bude pôsobiť rekordný počet žien, ktoré budú zastávať až polovicu ministerských postov.

Vyplýva to zo zoznamu členov kabinetu, ktorý zverejnila v nedeľu nastupujúca vládna koalícia, informovala agentúra AFP.

Ženy v novom kabinete obsadia 10 z 20 ministerských kresiel a štyri z deviatich postov štátnych tajomníkov.

Nová koalícia zložená zo štyroch strán, ktoré tvorili aj doterajší kabinet, dospela k dohode o pokračovaní spoločného vládnutia v decembri, a to po uplynutí rekordných 271 dní od marcových parlamentných volieb. Ak by sa však voľby konali teraz, podľa prieskumov by táto koalícia už vládu nezostavila.

Členovia nového kabinetu pod vedením staronového premiéra Marka Rutteho, zložia prísahu 10. januára. Pravicový liberál Rutte bude pôsobiť ako ministerský predseda už po štvrtý raz.

Novým šéfom rezortu diplomacie sa stane doterajší minister financií Wopke Hoekstra, pričom vo vedení rezortu financií ho nahradí diplomatka Sigrid Kaagová. Ministerstvo zdravotníctva povedie Ernst Kuipers, ktorý doposiaľ v rámci Holandska koordinoval presuny pacientov s covidom.

Rutteho Ľudová strana pre slobodu a demokraciu (VDD) zvíťazila v marcových pred ľavicovo-liberálnymi Demokratmi 66 (D66). Obe najsilnejšie strany uzavreli novú koaličnú dohodu so svojimi doterajšími vládnymi partnermi - s Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA) a Kresťanskodemokratickou úniou (CU).

Nová vláda chce vyčleniť dovedna 60 miliárd eur na ochranu proti klimatickej zmene, prechod k nízkouhlíkovej energetike a udržateľné poľnohospodárstvo. V súvislosti s nedostatkom bytov sa koalícia zaviazala vybudovať 100 000 nových bytov ročne. Okrem toho chce aj výrazne zvýšiť minimálnu mzdu.