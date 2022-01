Musíme byť rýchlejší ako vírus. Kancelár Scholz volá po súdržnosti v boji proti pandémii

Olaf Scholz prvýkrát ako kancelár predniesol novoročný príhovor.

BERLÍN. Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval vo svojom prvom novoročnom prejave na súdržnosť v boji proti novému koronavírusu a na obyvateľstvo apeloval, aby spoločne spravilo všetko pre to, aby sa tento rok konečne podarilo vírus poraziť.

Zároveň ľudí požiadal o porozumenie čo sa týka novozavedených dodatočných opatrení, ktoré vstúpili do platnosti po vianočných sviatkoch, informovala v sobotu agentúra DPA.

Scholz: Musíme byť rýchlejší ako vírus

Scholz obyvateľov Nemecka vyzval, aby vzhľadom na rýchlo sa šíriaci variant omikron využili všetky dostupné možnosti očkovania proti covidu.

"Kto sa ešte nedal zaočkovať, mal by to teraz dobehnúť, a kto je už očkovaný, mal by si dať podať posilňujúcu dávku," uviedol s tým, že momentálne záleží od tempa vakcinácie. "Musíme byť rýchlejší ako vírus," apeloval.

"Rok 2021 na nás všetkých kládol veľké nároky," povedal sociálny demokrat Scholz s tým, že pandémia covidu spolu s rozsiahlymi obmedzeniami "sa nám všetkým vryla do kostí".

“ Naša krajina drží pokope. Čo si všade všímam, je obrovská solidárnosť, ohromná ochota pomáhať. „ Olaf Scholz, nemecký kancelár

Pripomenul tiež tragické júlové záplavy v Severnom Porýní-Vestfálsku, Bavorsku a Porýní-Falcku. "Akokoľvek hrozné sú obe tieto udalosti, naša reakcia na ne zahŕňa i potešujúce posolstvo: ako spoločnosť sme sa týchto výziev v Nemecku s odhodlaním chopili," povedal.

Scholz odmietol tvrdenie, že nemecká spoločnosť je v dôsledku pandémie rozpoltená. "Opak je pravdou. Naša krajina drží pokope. Čo si všade všímam, je obrovská solidárnosť, ohromná ochota pomáhať...," zdôraznil.

Spoločné konanie je podľa Scholza nevyhnutné i na dosiahnutie klimatických cieľov Nemecka. Nová vláda sociálnych demokratov (SPD), Zelených a liberálov z FDP chce tiež dosiahnuť pokrok čo sa týka prebudovania nemeckého hospodárstva.

V Nemecku platia prísnejšie opatrenia

Od 28. decembra platia v celom Nemecku nové nariadenia týkajúce sa obmedzenia kontaktov, o ktorých 21. decembra rozhodol spolkový kabinet a krajinské vlády. Vo vnútri aj vonku sa môže spolu zdržiavať len desať ľudí, ktorí sú očkovaní alebo prekonali ochorenie Covid-19. V prípade neočkovaných sa môžu členovia domácnosti stretnúť len s dvomi ďalšími osobami.

Kluby a diskotéky budú zatvorené. V ôsmich spolkových krajinách sú v platnosti ešte prísnejšie opatrenia.

Minister zdravotníctva Karl Lauterbach v piatok večer v silvestrovskom programe stanice ZDF v súvislosti s pandémiou uviedol, že rok 2022 by mohol priniesť "svetlo na konci tunela". Hoci variant omikron podľa jeho slov bude ešte predstavovať ťažkú výzvu, "vyzerá to tak, že by mohol byť menej nebezpečný ako variant delta".

Berlínsky virológ Christian Drosten v piatok pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk povedal, že pri nákaze omikronom je závažnosť ochorenia s veľkou pravdepodobnosťou nižšia. Podobne sa vyjadril i odborník Hendrik Streeck pôsobiaci v meste Bonn, podľa ktorého by mohlo ísť o "miernejšiu vlnu" nákazy.

Drosten ale upozornil na nebezpečenstvo, ktorému čelia neočkovaní ľudia. Tí sú podľa jeho slov vzhľadom na rýchle šírenie omikronu a dvojnásobný počet nových prípadov infekcie zhruba každé štyri dni vo veľkom ohrození.