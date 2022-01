Kim v novoročnom prejave hovoril o ekonomike a pandémii, protivníkov nespomenul

Severná Kórea zaznamenala prudký hospodársky pokles.

BRATISLAVA. Na neistú situáciu so zásobovaním a pandémiu nového koronavírusu sa vo svojom novoročnom príhovore zameral severokórejský vodca Kim Čong-un. Svojím príhovorom zároveň ukončil ôsme plenárne zasadnutie Ústredného výboru vládnucej Kórejskej strany práce v roku 2021, informovala v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na severokórejské médiá.

Kim Čong-un podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA označil za dôležitú úlohu "dosiahnutie epochálneho kroku v riešení problémov súvisiacich s každodennými potrebami občanov". Najvyššiu prioritu majú "núdzové opatrenia" na boj proti pandémii.

Nehovoril priamo o zahraničnej politike

Podľa juhokórejskej centrálnej banky zaznamenala Severná Kórea v roku 2021 v dôsledku pandémie a následného uzavretia hraníc najväčší hospodársky pokles za viac ako dve desaťročia. V zahraničí narastali navyše obavy z ďalšej vážnej potravinovej krízy v tejto izolovanej krajine, pripomína AFP.

Kim v prejave prekvapujúco nespomenul tradičných hlavných protivníkov svojej krajiny, teda USA a Južnú Kóreu, ani sa priamo nezaoberal zahraničnou politikou.

“ Z dôvodu čoraz nestabilnejšej situácie vo vojenskej oblasti na Kórejskom polostrove a vo svete bude Pchjongjang pokračovať v posilňovaní kapacít národnej obrany. „ Kim Čong-un, vodca Severnej Kórey

Povedal však, že z dôvodu "čoraz nestabilnejšej" situácie vo vojenskej oblasti na Kórejskom polostrove a vo svete bude Pchjongjang pokračovať v "posilňovaní kapacít národnej obrany". Zahŕňa to aj zabezpečenie lojality a poslušnosti v armáde a "výrobu výkonného vybavenia zodpovedajúceho modernému vedeniu vojny", uviedla ďalej KCNA.

Novoročné prejavy Kim Čong-una

Práve svoje novoročné prejavy využíval Kim Čong-un v minulosti na to, aby vyšiel v ústrety USA a Južnej Kórei, ale aj na to, aby oznámil novinky vo vývoji jadrových zbraní, napísala webová stránka NK News so sídlom v Soule, ktorá sleduje dianie v Severnej Kórei.

Napríklad v roku 2018 oznámil vyslanie výpravy na zimné olympijské hry v Južnej Kórei a v roku 2019 deklaroval, že by chcel ďalšie stretnutie s vtedajším americkým prezidentom Donaldom Trumpom.