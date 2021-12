Berlín i Paríž budú bez veľkých osláv. Svet opäť privíta nový rok v tieni pandémie

Sydney či Dubaj veľkolepý ohňostroj nevynechajú.

BRATISLAVA. Miliardy ľudí po celom svete privítajú nový rok rok už druhý raz za sebou s obmedzeniami spôsobenými pandémiou koronavírusu.

Bude to trvať 26 hodín - od piatka 11:00 SEČ do soboty 13:00 SEČ -, kým celá zemeguľa privíta Nový rok, píše tlačová agentúra DPA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Oslavy sa začnú tradične v ostrovnom štáte Samoa a na Vianočnom ostrove, ktorý je súčasťou ostrovného štátu Kiribati. Ide o územia ležiace najbližšie k medzinárodnej dátumovej hranici z jej západnej strany.

Vítanie roka bude postupne pokračovať v Austrálii, Ázii, Európe, Južnej Amerike, na východnom pobreží Spojených štátov, v Kalifornii, na Havaji a späť v Tichom oceáne – na neobývaných ostrovčekoch Bakerov ostrov a Howlandov ostrov.

V Berlíne bez osláv, ale s Bonnie Tyler

Mnoho veľkých osláv a ohňostrojov vo svete úrady zrušili, napríklad v Londýne a Paríži. Inde boli tieto veľké verejné párty výrazne zredukované, napríklad v Madride a Riu de Janeiro.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Paríž pre nové vládne nariadenia zrušil novoročný ohňostroj i sprievodné podujatia Čítajte

V Berlíne nebude pri Brandenburskej bráne žiadna veľká ohňostrojová šou a ani oslava so státisícmi ľudí, ako to bývalo v minulosti. Verejnoprávna stanica ZDF však plánuje ponúknuť program so speváčkami ako Bonnie Tyler a Marianne Rosenbergová.

Nemecko pre obavy zo šírenia koronavírusového variantu omikron nedávno znovu zaviedlo obmedzenia v spoločenských kontaktoch a v posledných dňoch tohto roka opäť platí zákaz predaja zábavnej pyrotechniky. Cieľom je zmierniť v pandemickom období záťaž na nemocnice, ktoré by museli ošetrovať ďalších pacientov.

V niektorých mestách sú ohňostroje v určitých častiach úplne zakázané. Polícia oznámila, že bude nariadenia kontrolovať vo zvýšenej miere.

Sydney veľkolepý ohňostroj nevynechá

V austrálskom Sydney sa opäť bude konať veľkolepý, obrovský ohňostroj s divákmi, ale tí, čo ho budú chcieť vidieť naživo, si museli vopred kúpiť vstupenku do jednej z približne 30 diváckych zón.

V Dubaji najvyššia budova sveta, 828 metrov vysoká Burdž chalífa, znova plánuje obrovský ohňostroj spolu so svetelnou a laserovou šou.

V ruskom hlavnom meste Moskva nie sú takmer žiadne obmedzenia, aj keď – na rozdiel od Spojených arabských emirátov – je tam miera zaočkovania obyvateľstva nízka. Na moskovskom Červenom námestí je okrem iných akcií naplánovaný veľký ohňostroj.

V New Yorku sa bude tradičná silvestrovská párty na námestí Times Square konať opäť s divákmi, ale bude ich výrazne menej a všetci musia byť zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19.

Ako každý rok, aj tentoraz sa bude oslava na Times Square vysielať naživo v televízii a online – vrátane tradičného rituálu nazývaného ball drop, teda spúšťania žiarivej krištáľovej gule. Na tejto párty majú vystupovať rôzne hviezdy, napríklad rapper LL Cool J.