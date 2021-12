Silvestrovské oslavy v New Yorku prebehnú napriek rekordným počtom nakazených

Times Square bolo vlani na Silvestra pre pandémiu viac-nemej prázdne.

Times Square v New Yorku. (Zdroj: TASR/AP.)

NEW YORK. Silvestrovské a novoročné oslavy na námestí Times Square v New Yorku sa budú konať podľa plánu - aj napriek rekordným prírastkom osôb nakazených novým koronavírusom. Oznámil to vo štvrtok newyorský starosta Bill de Blasio, píše agentúra AP.

"Chceme ukázať, že ideme vpred, a chceme ukázať svetu, že mesto New York sa cez to (pandémiu) dokáže prebojovať," povedal de Blasio v relácii Today americkej televízie NBC.

Piatok bude pre de Blasia posledným dňom v úrade starostu, pripomína AP.

Times Square bolo vlani na Silvestra pre pandémiu viac-nemej prázdne. Tento rok sa silvestrovské oslavy konať budú, avšak s obmedzeným počtom účastníkov, ktorí sa budú musieť preukázať potvrdením o očkovaní, dodržiavať bezpečné rozstupy a mať prekryté horné dýchacie cesty. Budú tak môcť sledovať tradičný "rituál" nazývaný ball drop - spúšťanie krištáľovej gule na námestí Times Square, ktorým Newyorčania vítajú príchod Nového roka.

Zatiaľ čo niektoré mestá ako napríklad Atlanta silvestrovské oslavy zrušili, newyorský starosta sa ich rozhodol uskutočniť, čo zdôvodnil vysokou mierou zaočkovanosti miestneho obyvateľstva.

V dôsledku rýchlo sa šíriaceho variantu omikron v Spojených štátoch hlásia v súčasnosti rekordné denné prírastky infikovaných od začiatku pandémie - v priemere vyše 265 000 prípadov za deň. V New Yorku úrady potvrdili v utorok rekordných vyše 39 590 prípadov covidu.

Podľa De Blasia bude odpoveďou na nepriaznivú pandemickú situáciu "zdvojnásobenie tempa očkovania". Poznamenal tiež, že 91 percent dospelých v New Yorku dostalo aspoň jednu dávku vakcíny.

Nastupujúci starosta mesta, demokrat Eric Adams, zloží prísahu na Times Square sobotu ráno. Ako pripomína AP, Adams naplánoval na štvrtok večer tlačovú konferenciu, na ktorej predstaví svoj plán boja proti koronavírusu.