Po brexite odišlo z Británie desaťtisíce cudzincov

Tento trend ešte podporila pandémia a s ňou spojená väčšia neistota.

BRATISLAVA. Po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) sa z Británie vrátili domov desaťtisíce občanov únie. Ako uvádza web euronews.com , tento trend ešte podporila pandémia koronavírusu a s ňou spojená väčšia neistota.

Odchádzajú pre brexit

Podľa najnovších údajov odišlo vlani z Británie takmer o 40 % viac ľudí ako v predchádzajúcom roku. Výnimkou nie sú ani Poliaci - najväčšia nebritská národnostná menšina v Spojenom kráľovstve.

Oficiálne štatistiky uvádzajú, že počet Poliakov žijúcich v Británii klesol z viac ako milióna v roku 2017 na približne 738-tisíc v roku 2020.

„Samozrejme, veľa ľudí sa teraz vracia späť. Jedným z dôvodov je brexit, iní majú rodičov, o ktorých sa musia postarať a ďalší, najmä robotníci, prišli počas pandémie o prácu. Niektorí sa vrátili, aby sa presvedčili, aká je situácia v Poľsku a zistili, že je to celkom dobré,“ povedala Ewa Gluzová, ktorá pracuje ako účtovníčka. Do Británie prišla v auguste 2003, rok predtým, ako Poľsko vstúpilo do EÚ.

Aj keď je už Británia mimo bloku, nemá v úmysle vrátiť sa naspäť. Tvrdí však, že asi 10 % jej poľských účtovníckych klientov sa po brexite vrátilo domov.

Gluzová, ktorá sa už niekoľko rokov snaží rozvíjať početnú poľskú komunitu, vraví, že napriek brexitu sa väčšina poľských rodín v Spojenom kráľovstve rozhodla, že nie je dôvod odísť. Pozná vraj prípady, keď sa proti odchodu postavili samotné deti.

Zostať v Británii po brexite však nebolo ľahké. Hoci brexitová dohoda umožňovala občanom únie zostať, museli požiadať o pobyt prostredníctvom tzv. britského systému vyrovnania sa s EÚ. Ako uvádza Krzysia Balinská, koordinátorka poľských migrantov, ťažkosti, s ktorými sa mnohí stretli, zohrali kľúčovú úlohu pri ich rozhodnutiach opustiť Spojené kráľovstvo a vrátiť sa domov.

Nedostatok niektorých pracovníkov

Iný Poliak dlhodobo žijúci v Británii, 51-ročný Krzystof Dworny, ktorý pracuje v preprave, uviedol, že ak brexit prinútil niektorých Poliakov zvážiť svoju budúcnosť, COVID-19 rozhodol za nich. Pozná mnoho poľských firiem v Spojenom kráľovstve, ktoré skrachovali.

„Sotva som prežil, aj to len preto, že som mal kontrakt s jednou veľkou poľskou spoločnosťou. Počas pandémie skolaboval celý cestovný ruch a ak to bude takto pokračovať, turizmus sa už nezotaví,“ povedal.

Podľa neho podnikanie komplikuje aj prísny imigračný režim Spojeného kráľovstva po brexite. Nedostatok pracovnej sily ovplyvňuje aj jeho sektor. Briti teraz podľa neho potrebujú pomoc, pretože sa topia.

„Budú hľadať pomoc a privedú vodičov a iných pracovníkov z Filipín, Indonézie, Pakistanu a tak ďalej. Ale keď dostanú pomoc, poďakujú vám ako vždy štýlom 'Vypadnite z našej krajiny',“ prognózuje.

Gluzová zasa tvrdí, že v Británii je po brexite i nedostatok stavbárov. „Takmer každý deň mi telefonujú zo stavebných firiem a pýtajú sa ma na ľudí, pretože nikoho nevedia nájsť,“ skonštatovala s tým, že v niektorých sektoroch v Británii iba s ťažkosťami nahrádzajú odchádzajúcich cudzincov.