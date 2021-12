Posilňujúca vakcína od Johnson&Johnson znižuje riziko ťažkého priebehu covidu

Štúdia porovnávala zaočkovaných zdravotníkov a nezaočkovanú skupinu.

PRETORIA. Posilňujúca dávka vakcíny Janssen od firmy Johnson & Johnson znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia Covid-19 spôsobeného novým variantom koronavírusu omikron alebo hospitalizácie.

Ukazuje to štúdia z Juhoafrickej republiky, ktorú citoval portál The New York Times.

Štúdia, ktorá porovnávala viac ako 69-tisíc zdravotníkov zaočkovaných posilňujúcou dávkou vakcíny so skupinou nezaočkovaných zistila, že druhá dávka vakcíny znížila riziko hospitalizácie pri omikrone o približne 85 percent.

Pre porovnanie, iná štúdia z Juhoafrickej republiky zistila, že dve dávky vakcíny Pfizer-BioNTech znížili riziko hospitalizácie približne o 70 percent.

Výsledky štúdie sú dobrou správou pre africké štáty, ktoré by mohli očkovaním vakcínou Johnson & Johnson znížiť počty hospitalizovaných ľudí.