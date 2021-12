Francúzsko hlási rekordných vyše 200-tisíc nových prípadov

V krajine je zaočkovaných približne 77 percent ľudí.

PARÍŽ. Vo Francúzsku zaznamenalo za posledných 24 hodín viac než 200-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je najviac od začiatku pandémie.

Vysoký počet nakazených súvisí so šírením infekčnejšieho variantu omikron, informovala v stredu agentúra AFP.

Výrazný nárast

Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran počas vystúpenia v jednom z výborov parlamentu uviedol, že za uplynulých 24 hodín testy odhalili 208-tisíc prípadov nákazy.

Je to výrazný nárast oproti utorku, keď bolo hlásených vyše 179 800 infikovaných.

"Šírenie omikronu by som už neoznačoval len ako ďalšiu z vĺn (pandémie), ale ako prívalovú vlnu... Vírus cirkuluje príliš intenzívne," povedal Véran s odkazom na vysoké počty nakazených vo Francúzsku v posledných dňoch.

Minister už v pondelok varoval, že do začiatku januára by sa prírastky infikovaných za 24 hodín mohli zvýšiť na viac než štvrť milióna. Podľa neho sa každú sekundu vo Francúzsku nakazia koronavírusom viac než dvaja ľudia a približne desať percent Francúzov sa v poslednom čase dostalo do kontaktu s nakazenou osobou.

Minister oslovil nezaočkovaných

Véran vyhlásil, že hoci očkovanie zrejme neposkytuje dostatočnú ochranu pred šírením vírusu, môže stále zabrániť vážnemu priebehu ochorenia Covid-19.

Pripomenul, že na jednotkách intenzívnej starostlivosti vo verejných nemocniciach v Paríži je až 70 percent pacientov nezaočkovaných.

Minister adresoval priame varovanie nezaočkovaným ľuďom: "Teraz máte naozaj len malú šancu, že sa (covidu) vyhnete. Vírus sa šíri prirýchlo".

Apeloval preto na túto skupinu obyvateľstva, aby bola v najbližších dňoch mimoriadne opatrná a nepodnikala rizikové aktivity.

Vo Francúzsku je zaočkovaných už približne 77 percent ľudí, pričom v súčasnosti prebieha intenzívne očkovanie treťou dávkou. Nezaočkované zostávajú viac než štyri milióny dospelých, medzi ktorými je aj vyše milión osôb vo veku na 65 rokov.