Navaľnyj už nie je väzeň so sklonom k úteku

Politik bude vo väzení ešte dva roky a šesť mesiacov.

MOSKVA. Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorý si vo väzení odpykáva trest odňatia slobody za spreneveru, už nie je považovaný za väzňa so sklonmi k úteku.

Rozhodla o tom príslušná komisia nápravného tábora IK-2 v meste Pokrov, kde je Navaľnyj väznený.

Článok pokračuje pod video reklamou

Informoval o tom spravodajský web Lenta.ru.

O Navaľného údajných plánoch na útek informoval svojich nadriadených jeden z dozorcov vo vyšetrovacej väznici Matrosskaja tišina v Moskve, kde bol ruský politik do prevozu do väzenia vo Vladimirskej oblasti.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Rusku naďalej zatýkajú spolupracovníkov Navaľného Čítajte

Ešte v júni okresný súd v meste Petuški vo Vladimirskej oblasti zamietol Navaľného odvolanie a ponechal v platnosti vyhlášku, ktorou bol označený za väzňa náchylného k úteku.

Zároveň konštatoval, že v tábore IK-2 neboli porušené práva Navaľného na neprerušovaný osemhodinový spánok, na čo vo svojej sťažnosti upozorňoval.

Lenta.ru pripomenula, že Navaľnyj bol v októbri zaevidovaný ako osoba, ktorá sa hlási k extrémistickej ideológii a má sklony k páchaniu trestných činov teroristického charakteru a extrémistickej orientácie.

Alexej Navaľnyj podal sťažnosť aj v tejto veci, sú v meste Petuški sa ňou bude zaoberať 17. januára 2022.

Kritik Kremľa a bojovník proti korupcii Navaľnyj sa 17. januára vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z vlaňajšej otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Okamžite po prílete do Moskvy ho zadržali a vzali do väzby.

Nasledujúci deň mu súd v zrýchlenom konaní vymeral 30-dňovú väzbu, pričom umiestnený bol do moskovskej vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina.

Navaľného potom 20. februára odsúdili v dvoch procesoch - v prípade ohovárania veterána z druhej svetovej vojny i v rámci odvolacieho konania v kauze Yves Rocher.

V prípade údajnej sprenevery desiatok miliónov rubľov spoločnosti Yves Rocher mu moskovský súd potvrdil nepodmienečný trest väzenia.

Tento súd zároveň Navaľnému skrátil dĺžku už vyneseného trestu o pol druha mesiaca, ktorý od konca decembra 2014 do konca februára 2015 strávil v domácom väzení. Navaľnyj tak bude vo väzení dva roky a šesť mesiacov.