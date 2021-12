Talian dal päťročnej dcére namiesto preháňadla kokaín

Dieťa skončilo v nemocnici, polícia vyšetruje otca.

RÍM. Talian svojej päťročnej chorej dcére na Vianoce primiešal do vody namiesto preháňadla kokaín. Dievča skončilo v nemocnici v Boloni, jej stav je ale už stabilizovaný, napísala agentúra ANSA.

Otec dievčaťa chcel pripraviť jej lieky, ale do vody omylom primiešal iný prášok, než pôvodne zamýšľal. Keď dcére prišlo zle, zavolal záchranku, ktorá ju odviezla do nemocnice v Ravenne. Kvôli vážnemu stavu dieťa vzápätí previezli na detskú jednotku intenzívnej starostlivosti do Bologne.

Vyšetrovatelia v domácnosti, kde muž s dcérou žili, našli stopy kokaínu, čo potvrdilo aj zistenie lekárov v nemocnici. Polícia vyšetruje otca pre podozrenie z ťažkého ublíženia.