Ak Západ neposkytne záruky o Ukrajine, Putin zváži viacero možností

Obe strany súhlasili s rokovaniami.

MOSKVA. Ruský prezident Vladimir Putin zváži viacero možností, ak Západ neposkytne bezpečnostné záruky týkajúce sa rozširovania Severoatlantickej aliancie o Ukrajinu.

Jeho vyjadrenia o tejto horúcej téme v nedeľu odvysielala štátna televízia.

Ako uviedol, reakcia Moskvy môže byť rôzna, ale „bude závisieť od toho, aké návrhy mi predložia naši vojenskí experti“.

Rusko a NATO

Moskva tento mesiac predložila návrh bezpečnostných dokumentov, v ktorých požaduje od NATO, aby sa nerozšírilo o Ukrajinu ani o ďalšie postsovietske štáty a znížilo svoje vojenské nasadenie v strednej a východnej Európe. Neskôr vyzval, aby Západ čo najskôr prijal jeho požiadavky.

USA a jeho spojenci odmietli ponúknuť takéto garancie, ale súhlasili, že obavy Moskvy prediskutujú s Ruskom na spoločných rokovaniach.

Rusko podľa Putina predložilo svoje požiadavky v nádeji, že zo Západu dostane konštruktívnu odpoveď.

„Neurobili sme to preto, aby sme to videli zablokované... ale za účelom dosiahnutia dohodnutého diplomatického výsledku, ktorý by bol stanovený v právne záväzných dokumentoch,“ povedal.

Zároveň zopakoval, že rozšírenie NATO o Ukrajinu a nasadenie zbraní aliancie na jej území je pre Moskvu červená línia, ktorú Západu nedovolia prekročiť.

„Nemáme kam ustúpiť,“ skonštatoval Putin s tým, že NATO by mohlo nasadiť na Ukrajine strely, ktoré by mohli dosiahnuť Moskvu do piatich minút. „Dostali to do bodu, keď im musíme jednoducho povedať: Stop,“ dodal.

Predvádzanie hypersonických striel

Putin sa tiež podľa svojich slov obáva, že by USA a jeho spojenci mohli predlžovať rokovania a použiť to ako zásterku pri budovaní vojenských síl v blízkosti Ruska.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa zase vyjadril, že rozširovanie NATO o ďalšie postsovietske štáty je pre Moskvu „záležitosťou života alebo smrti“.

Ako poznamenal, piatkový test hypersonických striel Zirkon by pomohlo urobiť ruský tlak na bezpečnostné záruky „presvedčivejším“.

Zároveň zopakoval varovanie, že ukrajinská ofenzíva na povstalcami kontrolované územia na východe Ukrajiny by mala pre ukrajinskú štátnosť „vážne dôsledky“. Vedia to podľa neho v Kyjeve aj vo Washingtone.

Moskva predkladá svoje požiadavky v čase rastúceho napätia, keď zvyšovanie počtu ruských vojakov v blízkosti Ukrajiny vyvoláva obavy že Rusko plánuje útok na svojho suseda.

To vláda v Moskve opakovane popiera.

Rusko priznalo cvičenie pri hraniciach

Ruská armáda podnikla vojenské cvičenie, ktorého cieľom bol nácvik "odrazenia rozsiahleho leteckého útoku" potenciálneho nepriateľa.

V pondelok o tom podľa agentúry Reuters informoval ruský Západný vojenský okruh.

Na manévroch sa zúčastnilo okolo tisíc vojakov. Niektorí sa po skončení cvičenia začali už vracať na svoje trvalé základne, uviedla agentúra Interfax.