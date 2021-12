Omikron je už v Portugalsku dominantný, počet infekcií stúpa

V piatok Portugalsko zaznamenalo 11 úmrtí a 12 943 prípadov nákazy

LISABON. Koronavírusový variant omikron sa stal v Portugalsku dominantným, uviedlo v sobotu tamojšie Generálne riaditeľstvo pre zdravie.

Podľa neho 22. decembra predstavoval omikron 61,5 percenta všetkých zaznamenaných prípadov nákazy koronavírusom.

V piatok Portugalsko zaznamenalo 11 úmrtí a 12 943 prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od 29. januára.

Ako uviedla agentúra AFP, Portugalsko - jedna z krajín s najvyššou mierou zaočkovanosti na svete proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19 - už začalo s očkovaním detí starších ako päť rokov. Zaviedlo aj povinnú prácu z domu, zavrelo bary a diskotéky a nariadilo nosenie rúšok v interiéri.

Cestujúci, ktorí vstupujú do krajiny, musia do troch dní predložiť negatívny PCR test - a to aj v prípade, ak sú očkovaní.