Vianoce opäť zatienil covid. Ako oslávili narodenie Ježiša v jeho rodisku

V Betleheme oslávili Vianoce bez zahraničných turistov.

BETLEHEM. Palestínske mesto Betlehem na okupovanom Západnom brehu Jordánu, ktoré je podľa Biblie miestom narodenia Ježiša Krista, slávilo už druhý za sebou Štedrý deň v tieni pandémie Covid-19.

Pre zákaz takmer všetkých letov do Izraela opäť nemohli do Betlehema pricestovať žiadny zahraniční návštevníci. Úrady sa spoliehali na to, že sa na tradičných oslavách zúčastní aspoň miestna kresťanská komunita, uviedla agentúra AP.

Podľa starostu Betlehema Antona Salmána mesto dúfalo, že rok 2021 bude lepší ako vlaňajšie Vianoce, keď kvôli opatreniam museli zostať doma aj miestni obyvatelia. Na tento rok Betlehem plánoval opäť tradičné sprievody a pouličné oslavy. "Vlani bol náš festival virtuálny, tento rok sa ale uvidíme tvárou v tvár," dodal Salmán.

Oslavy zahájil sprievod skautov za zvuku píšťal, bubnov a gájd. Ide o pozostatok po Británii, ktorá Palestínu do roku 1948 spravovala. Následne sa očakával príjazd arcibiskupa Pierbattistu Pizzaballu, rímskokatolíckeho administrátora jeruzalemského patriarchátu, ktorý bude slúžiť polnočnú omšu v betlehemskej bazilike Narodenia Pána.

"Dúfam, že covid už skončí," povedal Pizzaballa, keď odchádzal z Jeruzalema. Potrebujeme pútnikov, aby oživili naše komunity. Je veľmi smutné, keď vidíte jeruzalemské Staré Mesto takmer prázdne," dodal.

Pred pandémiou do Betlehema každoročne v túto dobu mierili tisíce kresťanských pútnikov z celého sveta. Privážali so sebou sviatočnú náladu a boli aj finančnou vzpruhou pre ekonomiku.

Betlehem je na cestovnom ruchu závislý a mnoho tamojších hotelierov a predavačov suvenírov teraz bojuje o prežitie.

