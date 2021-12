Bulharsko nie je za posilnenie vojsk NATO na svojom území

Zatiaľ nie sú dôvody na vážne reakcie, uviedol minister k situácii na Ukrajine.

SOFIA. Bulharský minister obrany Stefan Janev si myslí, že súčasný nárast ruského vojenského potenciálu a aktivít na východnom krídle NATO si vyžaduje jednotný prístup Aliancie, ale bez toho, aby to viedlo k zbytočnej eskalácii napätia.

Podľa agentúry AP Janev vysvetlil, že v súčasnosti sa v rámci NATO formulujú rôzne možnosti reakcie - vrátane rozmiestnenia ďalších vojakov v Bulharsku a Rumunsku.

Zdôraznil, že v tejto fáze ide o vojensko-technickú diskusiu a konečné rozhodnutie nebolo prijaté.

Neexistujú dôvody na vážne reakcie

Janev v súvislosti s tým na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook v utorok napísal, že podľa jeho názoru takáto diskusia či prístup "má potenciál viesť k neželanému nárastu napätia v regióne".

Domnieva sa tiež, že v tejto fáze nie je dôvod na to, aby sa "pozorované procesy považovali za priame ohrozenie Aliancie a príslušnej bezpečnostnej zóny".

Na základe toho Janev "neverí", že existujú okolnosti, ktoré by nateraz poslúžili ako argument v prospech rozhodnutia o rozmiestnení ďalších vojsk na bulharskom území.

"Takéto rozhodnutie by nezodpovedalo ani záujmom EÚ, ani štátnym záujmom Bulharskej republiky," napísal.

Bulharsko môže zvýšiť vlastné kapacity

Dodal, že procesy v geopolitickom prostredí treba sledovať, pričom Bulharsko, ktoré je členom NATO od roku 2004, je v kontexte spojeneckých odstrašujúcich a obranných spôsobilostí pripravené zvýšiť kapacitu vlastných síl na svojom území - "s prihliadnutím na dynamiku bezpečnostného prostredia".

Bulharský premiér Kiril Petkov predtým na stretnutí v Bruseli informoval generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga o pripravenosti svojej krajiny zvýšiť výdavky na obranu na úroveň dvoch percent HDP do roku 2024, a to aj prostredníctvom investícií do infraštruktúry s dvojakým použitím, uviedla agentúra TASS.