Bielorusko ani Poľsko nepovolili investigatívnemu tímu OSN vstup do pohraničných oblastí

Podmienky na oboch stranách sú hrozivé.

Migranti z Blízkeho východu a iných krajín, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, sa zhromažďujú na hranici pri bieloruskej dedine Grodno (Zdroj: TASR/AP)

ŽENEVA. Organizácia Spojených národov v utorok informovala, že bieloruské ani poľské úrady nepovolili členom jej investigatívneho tímu vstup do oblastí nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej hranice oboch krajín.

Vyšetrovatelia OSN aj napriek tomu odhalili "hrozné" podmienky, ktorým sú vystavení migranti v okolí poľsko-bieloruských hraníc, píše agentúra AFP.

Tím z Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vycestoval do Poľska, kde bol od 29. novembra do 3. decembra; od poľských úradov však nedostal povolenie na vstup do "neprístupnej pohraničnej oblasti".

Uviedla to hovorkyňa OHCHR Liz Throssellová. Do oblasti pri hraniciach ho nepustili ani bieloruské úrady.

"Vyzývame úrady oboch krajín, aby povolili vstup do pohraničných oblastí... a prestali s praktikami, ktoré vystavujú utečencov a migrantov ohrozeniu," dodala Throssellová.

Tisíce migrantov, prevažne z blízkovýchodných krajín, táboria celé týždne pri hraniciach Bieloruska s Poľskom dúfajúc, že sa im podarí dostať do Európskej únie. V tamojších drsných podmienkach už došlo aj viacerým úmrtiam.

EÚ a ďalšie západné krajiny obviňujú režim bieloruského autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka z toho, že migrantov vysiela na hranice Poľska, Litvy aj Lotyšska zámerne, aby tak vyvolal chaos a spory v Únii. Minsk to popiera a EÚ kritizuje, za to, že migrantov na svoje územie nevpúšťa.

Bezprecedentná migračná kríza na východných hraniciach EÚ vypukla po tom, ako Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.

Na oboch stranách panujú zlé podmienky

Throssellová v utorok vyzvala Poľsko aj Bielorusko, aby "túto hroznú situáciu okamžite riešili", a to v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného humanitárneho práva aj utečeneckého práva.

Investigatívny tím OSN sa napriek tomu, že sa mu nepodarilo dostať do pohraničnej oblasti, rozprával s 31 ľuďmi, ktorí do Poľska pricestovali z Bieloruska v auguste až novembri.

Títo migranti im podľa slov Throssellovej opísali "hrozivé podmienky" panujúce na oboch stranách zmienených hraníc, kde podľa vlastných slov "vôbec nemali alebo mali len obmedzený prístup k potrave, čistej vode či prístrešiu, a to často aj napriek mrazivým teplotám".

Throssellová tiež uviedla, že väčšina z migrantov tvrdila, že na bieloruskej strane hraníc bola "bitá alebo zastrašovaná príslušníkmi bezpečnostných síl". Migranti tiež opisovali, že bieloruské bezpečnostní sily ich "nútili, aby prekročili hranice, pričom im dávali pokyny, kde a kedy majú cez ne prejsť a ľuďom tiež bránili v tom, aby sa z pohraničnej oblasti vrátili do Minsku".

Za vodu a jedlo žiadajú poplatky

Niekoľko z opýtaných migrantov podľa hovorkyne tvrdilo, že príslušníci bieloruských bezpečnostných síl požadovali "prehnane vysoké" finančné obnosy za jedlo či vodu.

"Vyzývame Bielorusko, aby dôkladne prešetrilo tieto znepokojivé obvinenia, zahŕňajúce nátlak a zlé zaobchádzanie (s migrantmi), a okamžite s takýmito praktikami skoncovalo," uviedla Throssellová.

Tím OSN sa podľa jej slov stretol aj s početnými správami o ľuďoch vrátane detí či žiadateľov o azyl, ktorých po príchode do Poľska okamžite vrátili do Bieloruska.

Viacerí z migrantov pritom prekročili podľa hovorkyne poľsko-bieloruské hranice aj niekoľko krát, a to v oboch smeroch.

Throssellová uviedla, že v súlade s aktuálne platnou poľskou legislatívou musia z tejto krajiny okamžite odísť ľudia, ktorí na jej územie prišli nelegálnym spôsobom.

Varšava by podľa jej slov mala tieto zákony prehodnotiť a namiesto nich individuálne posudzovať situáciu jednotlivcov s cieľom určiť ich potrebu ochrany, a to v súlade s medzinárodným právom a v ňom zakotvenými zákazmi vracania či hromadného vyhostenia migrantov.