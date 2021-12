Trump zažaloval prokurátorku v štáte New York

Trump prokurátorku obviňuje z porušenia jeho ústavných práv.

NEW YORK. Bývalý americký prezident Donald Trump zažaloval v pondelok prokurátorku štátu New York Letitiu Jamesovú, ktorej úrad vedie vyšetrovanie voči exprezidentovej spoločnosti The Trump Organization.

Trump prokurátorku obviňuje z porušenia jeho ústavných práv, informovala agentúra AP.

Podľa AP správu o žalobe podanej na federálnom súde v Albany - metropole štátu New York - ako prvý priniesol denník The New York Times.

Trump tvrdí, že demokratka Jamesová "je vedená čisto politickou nevôľou a túžbou obťažovať, zastrašiť a pomstiť sa súkromnej osobe, ktorú považuje za svojho politického protivníka".

Trump a The Trump Organization žiadajú, aby súd Jamesovej zakázal zúčastňovať sa na vyšetrovaní jeho prípadu. Takisto od súdu požadujú právne vyhlásenie, že Jamesová porušuje Trumpove ústavné práva.

Jamesovej úrad už viac ako dva roky vyšetruje, či spoločnosť The Trump Organization protizákonne nahlásila falošné hodnoty svojich nehnuteľností, aby tak prípadne získala výhody v bankách a daňové výhody.

Trumpovu organizáciu vyšetruje aj okresný prokurátor newyorskej časti Manhattan Cyrus Vance za možné finančné trestné činy a poisťovací podvod.

Republikán Trump tvrdí, že Jamesová a Vance ho vyšetrujú z politických dôvodov a ich konanie označuje za "hon na čarodejnice". Jamesová aj Vance sú obaja demokrati, píše na svojej webovej stránke stanica CNBC.