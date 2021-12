V niektorých krajinách jazyky ohrozuje dlhšia školská dochádzka a lepšia doprava medzi mestom a vidiekom.

BRATISLAVA. Do roku 2100 by mohla vymrieť až pätina svetových jazykov. Ako informuje web euronews.com, podľa štúdie Austrálskej národnej univerzity zo sedemtisíc identifikovaných svetových jazykov je v súčasnosti asi polovica ohrozených, pričom 1500 je obzvlášť ohrozených.

Prekvapivé dôvody

„Zistili sme, že bez okamžitého zásahu by sa vymieranie jazykov mohlo v nasledujúcich 40 rokoch strojnásobiť. A do konca tohto storočia by sa mohlo prestať hovoriť 1500 jazykmi,“ povedal spoluautor štúdie Lindell Bromham.

Medzi najprekvapivejšie zistenia patrili tie, že v niektorých krajinách tamojšie jazyky ohrozuje dlhšia školská dochádzka a lepšie dopravné prepojenie vidieka s väčšími mestami. Dominantné jazyky vďaka týmto aspektom pohlcujú tie menšie.

Nové jazyky

Medzi oblasti s obzvlášť veľkým počtom jazykov, ktoré sa blížia k zániku, patria Afrika, východ a stred Sibíri, Severná Austrália, Stredná Amerika, severozápadná časť Tichého oceána či južný cíp juhoamerického kontinentu.

Experti však tvrdia, že sa objavujú i nové jazyky. Takýmto príkladom je napríklad kenský „sheng“, zmes angličtiny, svahilčiny a miestnych jazykov.