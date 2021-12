Pápež odsúdil týranie žien a odpisovanie seniorov

František vyzval ľudí, aby slávili Vianoce s pokojom v srdci.

RÍM. Pápež František odsúdil domáce násilie páchané na ženách a vyhlásil, že rodičia by nikdy nemali biť svoje deti do tváre. Uviedol to v programe nazvanom "František a neviditeľní.

Pápežovo stretnutie s najposlednejšími" v nedeľu odvysielala stanica Canale 5 súkromnej spoločnosti Mediaset.

Snažte sa čeliť problémom

Šlo o rozhovor so štyrmi ľuďmi, ktorých životy podstatne zmenila pandémia a ktorých problémy súčasná spoločnosť prehliada. Nakrúcalo sa v pápežovej rezidencii v Dome sv. Marty vo Vatikáne.

So svojím životným príbehom sa pápežovi zverila Giovanna, matka štyroch detí, ktorá prišla o prácu a ktorej život v manželstve poznačilo násilie. O svojich problémoch hovorila aj bezdomovkyňa Maria, ale aj 18-ročná skautka Maristella, ktorá sa sťažovala, že ju pandémia pripravila o radosť, či na doživotie odsúdený Pierdonato, ktorý si odsedel 25 rokov vo väzení.

Týraná žena sa pápeža spýtala, ako znovu nájsť svoju dôstojnosť, keď ona i jej deti trpeli toľkým násilím.

František, ktorý sa aj predtým často vyjadroval k vraždám žien a k násiliu v rodinách, uviedol, že z jeho pohľadu pri násilí ide "o profitovanie zo slabosti tých, ktorí sa nevedia brániť a ktorí sa môžu iba snažiť odvracať údery". Týranie a zneužívanie žien v domácom prostredí pápež označil za temer satanský problém.

Dodal, že ponížením je aj to, keď rodič bije dieťa po tvári. "Vždy hovorím: Nikdy neudierajte dieťa do tváre. Prečo? Pretože tvoja tvár je tvoja dôstojnosť". Týranú ženu ubezpečil, že svoju dôstojnosť vonkoncom nestratila, "inak by si tu nebola".

Vyzval ju, aby vždy mala pred očami Pietu - sochu Márie, ako drží ukrižovaného Ježiša. "Pozri sa na Madonu a zapamätaj si ten výraz jej odvahy," vyzval. Pápež tiež poznamenal, že človek, ktorý má trápenie, lepšie "chápe hĺbku bolesti" iných.

"Vždy sa snažte čeliť problémom, pretože vždy sa nájde niekto iný, kto bude v horšej situácii ako vy a kto bude potrebovať váš pohľad, aby mu pomohol napredovať," dodal.

Dôležitý je osobný kontakt

Maristella, ktorej pandémia podlomila väzby s priateľmi, lebo sa s nimi nemohla vídať osobne, ale ovplyvnila aj jej vzťah k Bohu, sa pápeža opýtala, ako vytvárať zdravé vzťahy.

Pápež jej odpovedal, že počas lockdownu ľudia prišli na to, že potrebujú osobný kontakt, že ho nemožno nahradiť rozhovorom online.

S tým súvisí aj pápežovo odporúčanie Giovanne, ako sa dostať z krízovej životnej situácie: "Je dôležité nájsť niekoho, kto vám je na blízku".

Bezdomovkyni Marii, ktorá sa pýtala, čo treba urobiť, aby sa srdcia ľudí otvorili pre chudobných, František odpovedal: "Keď sa pozriete na tvár chudobného človeka, vaše srdce sa zmení, pretože vás zmení pohľad chudobného".

Odpisovanie seniorov

Upozornil, že tzv. kultúra odpisu sa netýka len chudobných či ľudí so znevýhodnením, ale prejavuje sa aj v rodinách, kde je častou realitou odmietanie starých ľudí, ktorých príbuzní umiestňujú do domovov pre seniorov - namiesto toho, aby ich nechali dožiť doma a postarali sa o nich.

"Dávame preč, čo sa nám nepáči," uviedol pápež a poznamenal, že tento prístup sa týka dokonca aj novorodených detí.

Na záver diskusie sa pápež prihovoril priamo divákom, ktorých sa spýtal, čo pre nich znamenajú Vianoce.

Uznal, že k sviatkom patria aj oslavy, či dobré jedlo, ale vyzval divákov, aby sa pokúsili vnímať ich ako "posolstvo pokoja" a sláviť "pravé Vianoce s Ježišom" a "s pokojom v srdci". Ako zvyčajne, pripomenul divákom, aby naňho pamätali vo svojich modlitbách.

