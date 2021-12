Johnson čelí novej vlne pobúrenia pre údajnú párty na Downing Street

V dôsledku aféry odstúpila pred vyše týždňom bývalá Johnsonova hovorkyňa.

LONDÝN. Fotografia, na ktorej britský premiér Boris Johnson počas vlaňajšieho lockdownu údajne popíja víno v sídle vlády na londýnskej Downing Street, nezachytáva večierok ale pracovné stretnutie.

Uviedol to v pondelok vicepremiér britskej vlády a minister spravodlivosti Dominic Raab, píše agentúra Reuters.

Článok pokračuje pod video reklamou

Občerstvenie pre personál

Fotografia zachytáva okrem Johnsona s jeho manželkou Carrie - ktorá zrejme drží na rukách ich novonarodeného syna - aj ďalších dvoch ľudí sediacich na terase v záhrade na Downing Street, kde sa hostili vínom a syrom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zamestnanci Borisa Johnsona na videu žartujú o vianočnom večierku počas lockdownu Čítajte

Neďaleko nich sú pri ďalšom stole štyria ľudia, zatiaľ čo obďaleč stála na trávniku ešte väčšia skupina osôb. Na stole pred ňou ležali fľaše vína.

"Downing Street využíva túto záhradu na pracovné stretnutia. Nie je to v rozpore s predpismi," povedal Raab pre Times Radio. Dodal, že podľa neho sa nejednalo o žiadny večierok.

Podľa Raaba bola fotografia, ktorú zverejnili v nedeľu viaceré britské médiá, vyhotovená v deň, keď vláda usporiadala v sídle premiéra tlačovú konferenciu.

Dodal, že personál mal niekedy po dlhom pracovnom dni pripravené v záhrade občerstvenie vrátane alkoholických nápojov.

Strattonová odstúpila

Britský premiér už čelí kritike v súvislosti so škandálom, ktorý nedávno na britskej politickej scéne vyvolal videozáznam zverejnený stanicou ITV News.

Ten zachytáva, ako vysokopostavení zamestnanci Downing Street vlani vtipkujú o vianočnej párty, ktorá sa údajne uskutočnila v čase prísnych proticovidových obmedzení. Záznam bol vraj vyhotovený 22. decembra 2020 - štyri dni po údajnej oslave.

V dôsledku aféry z postu mediálnej poradkyne vlády odstúpila pred vyše týždňom bývalá Johnsonova hovorkyňa Allegra Strattonová, ktorá bola vo videu zachytená, ako odpovedá na otázku o párty v čase lockdownu na falošnej tlačovej konferencii.

Johnson sa medzičasom za kontroverzie okolo "vianočnej párty" na Downing Street ospravedlnil. Konanie samotného večierku však poprel.

Ako približuje Reuters, okrem škandálov okolo údajných večierkov sa Johnson potýka aj s rozbrojmi v rámci svojej vládnej Konzervatívnej strany.

Britský minister David Frost, ktorý viedol rokovania o brexite za Johnsonovu vládu, totiž odstúpil zo svojho postu. Ako dôvod uviedol rozčarovanie z Johnsonovej vlády, a to najmä v súvislosti so zvyšovaním daní, novými protipandemickými opatreniami a nákladmi na environmentálnu politiku, informoval denník Mail on Sunday.