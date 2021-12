Nemecko sprísňuje cestovné obmedzenia pre ľudí prichádzajúcich z Británie

Cestujúci z Veľkej Británie musia zostať 14 dní v karanténe bez ohľadu na zaočkovanosť.

BERLÍN,Nemecko sprísňuje cestovné obmedzenia pre ľudí prichádzajúcich z Veľkej Británie v reakcii na to, že v Spojenom kráľovstve sa rýchlo šíri variant koronavírusu omikron.

Článok pokračuje pod video reklamou

Inštitút Roberta Kocha, ktorý v Nemecku zodpovedá za kontrolu a prevenciu chorôb, totiž v sobotu večer zaradil Britániu na zoznam „oblasti s výskytom variantov vírusu". Znamená to, že každý, kto pricestuje z Veľkej Británie do Nemecka, má povinnosť zostať 14 dní v karanténe bez ohľadu na to, či je proti koronavírusu zaočkovaný alebo nie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tisíce ľudí protestovali v nemeckých mestách proti povinnému očkovaniu Čítajte

Nové reštrikcie, ktoré v Nemecku nadobudnú účinnosť v nedeľu o pol noci, krajina prijala v čase, keď Británia hlási rekordný počet infekcií. V sobotu britské laboratória potvrdili 90 418 nových nákaz. Spojené kráľovstvo tak Inštitút Roberta Kocha priradil k ďalším ôsmim štátom, vrátane Juhoafrickej republiky, ktoré sú na jeho zozname oblasti s výskytom variantov vírusu.