Ak by Rusi vpadli na Ukrajinu, Británia jej svojich vojakov na pomoc zrejme nepošle

Je dôležité Ukrajinu neklamať, vraví britský minister obrany.

LONDÝN. Je "veľmi nepravdepodobné", že by Británia a jej spojenci vyslali svoje vojská, aby zakročili v prípade, ak Rusko vpadne na Ukrajinu. Vyhlásil to britský minister obrany Ben Wallace pre týždenník The Spectator, informovala v sobotu agentúra AFP.

"(Ukrajina) nie je členom NATO, preto je veľmi nepravdepodobné, že niekto vyšle svoje vojská na Ukrajinu, aby tam konfrontovali Rusko," uviedol Wallace v tohtotýždňovom rozhovore.

Podľa Wallacea je dôležité v tejto súvislosti neklamať Ukrajinu. Je totiž najpravdepodobnejšie, že Západ sa posnaží odradiť Rusko od invázie na Ukrajinu prostredníctvom "tvrdých ekonomických sankcií", uviedol Wallace. V tejto súvislosti spomenul možnosť vylúčenia Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT.

Šéf britského rezortu obrany však uviedol, že Británia môže Ukrajine pomôcť prostredníctvom posilnenia jej schopností.

“ Myslím si, že všetci by sme mali mať obavy. „ Ben Wallace, britský minister obrany

Podľa Wallacea zatiaľ nie je jasné, aké rozhodnutie spravil ruský prezident Vladimir Putin v súvislosti s inváziou na Ukrajinu, avšak jeho kroky naznačujú, že Rusko môže túto svoj susednú krajinu napadnúť.

"Myslím si, že všetci by sme mali mať obavy," uviedol Wallace.

Británia, ako aj ďalšie krajiny skupiny G7 tento týždeň varovali Rusko pred "obrovskými následkami" v prípade, ak vpadne na Ukrajinu. Britský premiér Boris Johnson v piatok uviedol, že preskúma "diplomatické a ekonomické" prostriedky na odvrátenie ruskej "agresie".

Kyjev aj Západ obviňujú Moskvu z toho, že v rámci možných príprav na vojenskú inváziu nahromadila pri hraniciach Ruskej federácie s Ukrajinou desaťtisíce vojakov. Kyjev sa domnieva, že k možnej eskalácii, respektíve invázii by mohlo dôjsť koncom januára 2022.

Moskva popiera, že plánuje útok, chce však záruky, že Ukrajina sa nikdy nestane členom NATO.