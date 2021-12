Zahynulo 13 ľudí, pred piatimi rokmi útočil terorista na vianočných trhoch v Berlíne

Tunisan Anis Amri vletel kamiónom do davu ľudí.

Článok pokračuje pod video reklamou

BERLÍN. Na vianočných trhoch v Berlíne došlo k doteraz najkrvavejšiemu útoku, ktorý zosnoval islamský terorista v Nemecku. Spáchal ho Tunisan Anis Amri, ktorý v predvianočne naladenej metropole na rieke Spréva vletel na ukradnutom kamióne do nič netušiacich návštevníkov trhov.

Jeho vyčíňanie si vyžiadalo 13 obetí, ďalších viac ako 60 ľudí zranil, z toho mnohých ťažko.

Od tejto tragickej udalosti, ku ktorej sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát, uplynie v nedeľu 19. decembra 5 rokov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čierny kamión priniesol do predvianočného Berlína smútok a šok Čítajte

Útočil Tunisan, ktorý neúspešne žiadal o azyl

Poslednou trinástou obeťou stúpenca Islamského štátu Anisa Amria sa stal 49-ročný Sascha Hüsges, ktorý medzi prvými poskytoval obetiam atentátu prvú pomoc. Pritom však sám utrpel ťažké zranenie hlavy po zasiahnutí oceľovou tyčou a takmer päť rokov bol pripútaný na lôžko a v rukách opatrovateľov. Nedávno, začiatkom októbra, svojim zraneniam podľahol.

K teroristickému útoku došlo v pondelok 19. decembra 2016 krátko po ôsmej hodine večer vo štvrti Charlottenburg, neďaleko symbolu západnej časti Berlína, Pamätného kostola cisára Wilhelma (Viliama). Do davu ľudí na vianočných trhoch sa vrútil kamión s nákladom oceľových tyčí, za volantom ktorého sedel Anis Amri - zastavil sa až po približne 80 metroch.

Nemecká polícia zadržala najskôr na základe informácií od neznámeho svedka 23-ročného imigranta z Pakistanu, ktorý sa pohyboval na trhoch. To sa ale ukázalo ako falošná stopa. Napokon vyšetrovatelia zistili, že páchateľom bol neúspešný žiadateľ o azyl tuniského pôvodu Anis Amri.

V kabíne vozidla sa po útoku našlo telo poľského občana - pôvodného vodiča kamiónu, ktorého terorista zastrelil.

Útoku v Berlíne sa dalo zabrániť

Samotnému útočníkovi sa podarilo napriek veľkej pátracej akcii ujsť do Talianska. Po niekoľkých dňoch bol ale Anis Amri 23. decembra 2016 zastrelený pri policajnej kontrole v severotalianskom meste Sesto San Giovanni, ležiacom neďaleko Milána.

Zo záverečnej správy, ktorú necelý rok po atentáte predstavil zvláštny vyšetrovateľ, vyplynulo, že teroristickému útoku na vianočné trhy sa dalo zabrániť.

Na 68 stranách podrobil Bruno Jost tvrdej kritike najmä berlínskych kriminalistov a políciu v dvoch spolkových krajinách, v Severnom Porýní-Vestfálsku a v Bádensku-Württembersku, ktorí sa dopustili mnohých chýb.

Nemecké orgány mali napríklad možnosť podrobiť Amriho dôkladnému výsluchu a vziať ho na niekoľko mesiacov do vyšetrovacej väzby po tom, ako bol 30. júla 2016 zadržaný na juhozápade Nemecka pri pokuse vycestovať do Švajčiarska so sfalšovanými talianskymi dokladmi. Po zadržaní a následnom vypočúvaní Amriho sa však polícia neoboznámila s jeho napojením na islamsko-extrémistickú a drogovú scénu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Útočník s kamiónom na vianočných trhoch v Berlíne zabil 12 ľudí (minúta po minúte) Čítajte

Vianočné trhy otvorili

Po troch dňoch, ktoré uplynuli od tragédie, vianočné trhy opäť otvorili. Obchodníci ich však zahalili do smútočného rúcha – vzdali sa výrazných ozdôb, na mieste chýbali blikajúce svetlá a veselá hudba.

Otvorenie trhov sprevádzalo tiež smútočné stretnutie, počas ktorého Berlínčania, ako aj ďalší návštevníci metropoly, kládli k pamätníku obetiam vyčíňania atentátnika sviečky a biele ruže.

Aj na túto nedeľu, kedy uplynie od tragédie päť rokov, je plánovaná bohoslužba a tichá spomienka na obete teroristického útoku z 19. decembra 2016.