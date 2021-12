Slovensko musí byť v podpore médií ambicióznejšie, myslia si Reportéri bez hraníc

Krajine patrí v rebríčku slobody tlače 35. miesto.

PARÍŽ. Desať mesiacov po tom, ako sa zástupcovia medzinárodnej novinárskej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) stretli v Paríži so slovenskou vládnou delegáciou vedenou vtedajším premiérom Igorom Matovičom (OĽANO), vníma RSF výsledky snahy SR o podporu slobody tlače ako "zmiešané".

Článok pokračuje pod video reklamou

Organizácia to uviedla v najnovšej hodnotiacej správe. TASR o tom v piatok informoval šéf oddelenia RSF pre EÚ a Balkán Pavol Szalai.

Od sľubov k činom

"Igor Matovič a jeho kolegovia sa vo februári zaviazali k podpore tlače na Slovensku. Predstavili nám niektoré opatrenia, ako to dosiahnuť. Vláda SR už navrhla konkrétne znenie týchto opatrení. Preto si myslíme, že je vhodný čas na to, zhodnotiť, do akej miery boli opatrenia na zlepšenie slobody tlače účinné, pretože ešte je čas ich meniť," povedal Szalai.

RSF ešte vo februári vyzvala slovenskú vládu "prejsť od sľubov k činom".

Vláda SR následne pristúpila k revízii mediálnej legislatívy a navrhla niekoľko zákonov týkajúcich sa médií a šírenia informácií. Niektoré z opatrení sú podľa RSF povzbudivé, iné však "môžu ohroziť slobodu tlače a nezávislosť médií", upozorňuje organizácia.

RSF si napríklad všíma pripravovanú novelu trestného zákona z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorá by kriminalizovala vytváranie alebo šírenie nepravdivých informácií.

"Návrh kriminalizovať výrobu a šírenie falošných správ (fake news) sa podobá na zákon schválený v roku 2020 v Maďarsku alebo na právnu normu prijatú tento rok v Grécku. Oba tieto zákony organizácia RSF kritizovala. Nemyslíme si, že správna cesta je kriminalizovať šírenie falošných správ. Vo všeobecnosti je veľmi ťažké pre štát definovať tento zločin. Zatiaľ čo niektoré prvky v definícii tohto zločinu sú obzvlášť vágne, trest by bol mimoriadne prísny," spresnil Szalai.

Ministerka spravodlivosti prostredníctvom novely Trestného zákona navrhuje vytvoriť novú skutkovú podstatu trestného činu šírenia nepravdivej informácie. Cieľom novely je reagovať na čoraz väčší počet nepravdivých informácií, ktoré sa vyrábajú a šíria najmä v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 a ktoré sú spôsobilé ohroziť životy a zdravie ľudí.

Ako sa ďalej v návrhu uvádza, objektom trestného činu je ochrana obyvateľstva pred šírením nepravdivých informácií.

Neuskutočnené plány s RTVS

Reportéri bez hraníc sú zároveň sklamaní z rozhodnutia ministerky kultúry SR Natálie Milanovej upustiť od plánovanej reštrukturalizácie RTVS.

"Spolu s Transparency International Slovensko a MEMO 98 sme navrhli zmenu voľby generálneho riaditeľa RTVS. Cieľom bolo, aby sa zvýšila finančná nezávislosť tohto verejnoprávneho média. Reformu, žiaľ, blokuje časť vládnej koalície, ktorá chce zachovať možnosť voľby generálneho riaditeľa parlamentom," spresnil Szalai.

Návrh novely zákona o RTVS Ministerstvo kultúry SR do konca roka nepredloží. V súčasnosti nie je možné ani predpokladať, kedy sa tak stane. Vyplýva to z návrhu na zrušenie legislatívnej úlohy pre rezort kultúry, ktorý v utorok schválil vládny kabinet.

"Vzhľadom na skutočnosť, že kľúčové oblasti, ktoré mali byť predmetom navrhovanej právnej úpravy (zmena spôsobu financovania Rozhlasu a televízie Slovenska a prehodnotenie vymedzenia služieb poskytovaných vo verejnom záujme), si vyžadujú širšiu spoločenskú diskusiu vedúcu k riešeniu, ktoré bude akceptované všetkými zainteresovanými stranami, a vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je možné z časového hľadiska predpokladať, kedy bude dotknutá právna úprava predložená do legislatívneho procesu, sa navrhuje z Plánu legislatívnych úloh vlády SR zrušiť," odôvodnilo ministerstvo kultúry.

Klesli sme o dve miesta

Slovenskej republike patrí v aktuálnom vydaní indexu slobody tlače (World Press Freedom Index 2021) 35. miesto, čo je pokles o dve miesta oproti vlaňajšku. Šéf oddelenia RSF pre EÚ a Balkán vysvetlil, že SR zaznamenala prepad v rebríčku slobody tlače po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

"Z pohľadu slobody tlače je najkľúčovejšie vyšetrenie tejto vraždy a potrestanie vinníkov. Slovensko je však – čo sa týka slobody tlače – na tom lepšie ako ostatné krajiny Vyšehradskej štvorky (V4). SR je na tom obzvlášť lepšie ako Maďarsko (92. priečka) a Poľsko (64. priečka). Z tohto pohľadu má Slovensko akúsi zodpovednosť za región V4," myslí si Szalai.

Reportéri bez hraníc (Reporters sans frontieres) je mimovládna organizácia so sídlom v Paríži, ktorá obhajuje slobodu tlače a médií. Za svoje aktivity získala organizácia od Európskeho parlamentu v roku 2005 Sacharovovu cenu za slobodu myslenia.