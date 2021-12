Rusko predstavilo návrhy bezpečnostných paktov pre USA a NATO

Ruský prezident Putin by mohol do konca roka rokovať s americkým náprotivkom Bidenom.

MOSKVA. Rusko predložilo návrhy dokumentov, ktoré načrtávajú bezpečnostné opatrenia, o ktorých chce rokovať so Spojenými štátmi a ich spojencami v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) v čase stúpajúceho napätia okolo Ukrajiny.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že popredný ruský diplomat Sergej Rjabkov je pripravený okamžite odísť na rokovania o návrhu v neutrálnej krajine.

Zároveň novinárom povedal, že ruský prezident Vladimir Putin by mohol mať do konca tohto roka ďalší telefonát s americkým náprotivkom Joeom Bidenom, aby prediskutovali bezpečnostné záležitosti. Dodal však, že to zatiaľ nebolo dohodnuté.

Biden minulý týždeň počas videohovoru s Putinom vyjadril obavy z hromadenia ruských jednotiek pri hraniciach s Ukrajinou a varoval šéfa Kremľa, že ak Moskva zaútočí na svojho suseda, Rusko bude čeliť „ťažkým následkom“.

Putin poprel plány na inváziu a obrátil konverzáciu iným smerom, keď vyzval západných lídrov, aby poskytli právne záväzné záruky vylučujúce rozšírenie NATO na Ukrajinu a rozmiestnenie zbraní aliancie v tejto krajine, pričom takéto akcie označil z pohľadu Moskvy za „červenú čiaru“.

USA a ich spojenci odmietli poskytnúť takéto záruky, ale Biden a Putin sa minulý týždeň dohodli na ďalších rozhovoroch s cieľom prediskutovať obavy Ruska.