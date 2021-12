Stoltenberg potvrdil podporu NATO pre územnú celistvosť Gruzínska

Šéf NATO podporil gruzínsku vládu, aby pokračovala v reformách.

BRUSEL. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg privítal v stredu v bruselskom sídle NATO gruzínskeho premiéra Irakliho Garibašviliho. Potvrdil pritom pokračujúcu podporu pre územnú celistvosť Gruzínska, ktoré označil za jedného z najbližších partnerov NATO.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stoltenberg "opätovne potvrdil silnú politickú a praktickú podporu NATO svojim partnerom a zopakoval stálu podporu spojencov suverenite a územnej celistvosti Gruzínska," píše sa v tlačovej správe zverejnenej na webe Severoatlantickej aliancie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šéf NATO má záujem o post guvernéra nórskej centrálnej banky Čítajte

Šéf NATO sa zároveň poďakoval Garibašvilimu za gruzínsku podporu medzičasom ukončenej misii NATO v Afganistane. Povzbudil tiež gruzínsku vládu, aby pokračovala v reformách súdnictva a bezpečnostného sektora a rozširovala priestor pre prácu slobodných médií.

Témou rokovaní bola aj bezpečnostná situácia v regióne vrátane zvyšovania ruskej vojenskej prítomnosti na Ukrajine a jej okolí a destabilizačných aktivít Ruska v čiernomorskom regióne.

V tejto súvislosti Stoltenberg zdôraznil, že "Rusko by za akúkoľvek budúcu agresiu muselo zaplatiť vysokú cenu a malo by to preň vážne politické a ekonomické dôsledky".