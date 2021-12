Ako zistiť, či je Američan zaočkovaný? Pomôže otázka o politike

Američania majú najviac obetí covidu-19. Tento rok zomrelo viac ľudí ako vlani.

Článok pokračuje pod video reklamou

NEW YORK, BRATISLAVA. Začínajú mať pocit, že sa to nikdy neskončí. Kým americkí politici aj médiá sa sústredia najmä na to, ako otvoriť ekonomiku a dostať deti do škôl, väčšina ľudí akoby sa zmierila s tým, že dôchodcov je najlepšie izolovať.

A tak uzavretí sledujú, ako pokračuje vývoj. Najprv nový koronavírus covid-19, potom delta variant, teraz omikron.

Od marca minulého roka ostáva zatvorená aj 84-ročná Ann Cunninghamová, ktorá žije v chicagskom centre pre seniorov. Aj podľa odborníkov je pritom v jej veku dôležité, aby sa stretávala s ľuďmi a bola mentálne a fyzicky aktívna.

„Sme zatvorení a s niekým sa môžeme rozprávať len vtedy, keď si ideme po poštu alebo po jedlo. To je pre mnoho ľudí priveľa izolácie a osamelosti. Majú pocit, že sa o nich nikto nezaujíma,“ hovorí Cunninghamová pre New York Times.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Biden by už Trumpa neporazil, mnohých voličov sklamal Čítajte

Takisto ako inde vo svete aj v Spojených štátoch sú dôchodcovia najviac ohrozenou skupinou. Asi 600- z 800-tisíc amerických obetí covidu-19 malo 65 a viac rokov.

Od vypuknutia pandémie zomrel na nákazu každý stý americký dôchodca.

Miliónta obeť?

Čoraz rýchlejšie šírenie mutácie omikron zároveň naznačuje, že opatrenia sa neskončia skoro. Spojené štáty len v uplynulých dňoch prekonali tragický míľnika 800-tisíc obetí a odborníci už teraz hovoria, že krajina sa môže pripraviť na minútu ticha za milióntu obeť.