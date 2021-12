Von der Leyenová: Omikron bude dominantným variantom v EÚ v polovici januára

Koronavírusový variant omikron by sa podľa očakávaní mal stať v Európskej únii dominantným do polovice januára.

ŠTRASBURG. Koronavírusový variant omikron by sa podľa očakávaní mal stať v Európskej únii dominantným do polovice januára. Uviedla to v stredu v pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Vianoce budú zatienené pandémiou

"Vedci očakávajú, že omikron by sa mohol stať dominantným variantom vo väčšine európskych krajín už v polovici januára... Počet prípadov sa v súčasnosti zdvojnásobuje každé dva až tri dni," povedala šéfka exekutívy a zdôraznila, že Únia je dobre pripravená na boj proti novému variantu koronavírusu, keď proti covidu je v súčasnosti zaočkovaných 66,6 percenta európskej populácie.

Von der Leyenová vyjadrila presvedčenie, že EÚ má "silu" i "prostriedky", aby zdolala toto ochorenie, hoci je podľa vlastných slov smutná, že aj tohtoročné "Vianoce budú zatienené pandémiou".

Zaťažené nemocnice

"Vidíme rastúci počet chorých, väčšiu záťaž pre nemocnice a, bohužiaľ, aj nárast počtu úmrtí," povedala predsedníčka EK, ktorá spresnila, že nárast počtu zaznamenaných infekcií nateraz zostáva spôsobený "takmer výlučne" variantom delta.

"Znepokojuje ma však, že teraz vidíme na obzore nový variant omikron, ktorý je zjavne ešte nákazlivejší," dodala Ursula von der Leyenová, ktorá opäť apelovala na očkovanie treťou dávkou.

"Počiatočné údaje nám ukazujú, že tretia dávka (vakcíny) je najlepšou ochranou pred novým variantom," povedala šéfka európskej exekutívy.