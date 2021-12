Jeden z najväčších ľadovcov v Antarktíde by sa mohol roztrieštiť

Thwaites už teraz vypúšťa do oceánov 50 miliárd ton ľadu ročne.

LONDÝN. Vedci varujú pred dramatickými zmenami na jednom z najväčších ľadovcov v Antarktíde. Ako referuje spravodajský web BBC, tie sa pravdepodobne udejú v priebehu nasledujúcich piatich až desiatich rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Odborníci tvrdia, že plávajúca časť na prednej strane ľadovca Thwaites, ktorá bola doteraz relatívne stabilná, by sa mohla „rozbiť ako čelné sklo auta“. Americkí a britskí vedci momentálne spolupracujú na výskume rýchlosti topenia tohto ľadovca, ktorý už teraz vypúšťa do oceánov 50 miliárd ton ľadu ročne.

Táto skutočnosť má síce v súčasnosti iba obmedzený vplyv na hladinu svetových morí a oceánov, no ak by v budúcnosti nastalo roztopenie všetkých ľadovcov, táto hladina by celosvetovo stúpla o 65 centimetrov.

Podľa vedcov je nepravdepodobné, že by takýto scenár nastal počas najbližších storočí, ale upozorňujú, že ľadovec Thwaites momentálne reaguje na globálne otepľovanie pomerne rýchlo.

„Na prednej strane ľadovca nastane dramatická zmena, pravdepodobne za menej ako desaťročie. Týmto smerom poukazujú viaceré publikované aj nepublikované štúdie,“ povedal americký glaciológ Ted Scambos.

Ľadovec Thwaites je obrovský kolos. Má zhruba veľkosť Veľkej Británie alebo amerického štátu Florida. V priebehu ostatných 30 rokov sa zdvojnásobila rýchlosť jeho zmenšovania sa.