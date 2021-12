Prvá zahraničná cesta by podľa Fialu mala viesť na Slovensko

Nový český premiér ocenil vymenovanie jeho ministra.

PRAHA. Prvá zahraničná cesta nového českého premiéra by podľa neho nemala viesť nikam inam ako na Slovensko. Vyjadril sa tak v utorok v rozhovore pre Radiožurnál.

„Prvá zahraničná cesta by mala viesť na Slovensko. Vzťahy medzi našimi krajinami a naša spoločná história sú zaväzujúce,“ cituje nastupujúceho predsedu vlády spravodajský portál iDNES.cz.

Fiala tiež v rozhovore ocenil, že sa prezident Miloš Zeman napokon rozhodol menovať celú navrhnutú vládu vrátane kandidáta na ministra zahraničia Jana Lipavského, proti ktorému mal výhrady. Prezidentovmu ústupku podľa Fialu predchádzali zložité, miestami aj tvrdé debaty.

„Pán prezident si uvedomil to, čo ja. Spor pred ústavným súdom dvoch kľúčových osôb v politike, prezidenta a premiéra, nie je to, čo by aktuálne Českej republike prospelo,“ povedal politik v Českom rozhlase s tým, že vláda sa musí sústrediť na aktuálne politické problémy a nie riešiť kompetenčný spor.

Nastupujúci premiér podľa svojich slov prezidenta uistil, že každý člen jeho vlády bude rešpektovať koaličnú zmluvu, kde sú ošetrené aj body zahraničnej politiky, ktoré Zemanovi prekážali v súvislosti s Lipavským.

Fiala skôr avizoval, že ak by prezident nemenoval celú vládu, podali by na ústavnom súde kompetenčnú žalobu. Podľa predsedu novej českej vlády, ktorú má Zeman vymenovať v piatok, je kľúčové do budúcnosti vyjasniť právomoci prezidenta pri zostavovaní vlády a menovaní jej členov.

Nový premiér tiež uviedol, že sa chce s prezidentom pravidelne stretávať. „Nie je možné, aby sa prezident s premiérom nebavili,“ povedal a dodal, že je o ňom známe, že chce diskutovať.