Tajná americká jednotka poľovala na islamistov. Pri útokoch zomierali aj civilisti

Jednotka uskutočnila tisíce útokov na Islamský štát.

DAMASK, BRATISLAVA. Bol to boj o poslednú baštu Islamského štátu. Zostávajúcich členov teroristickej skupiny v marci 2019 zatlačili na pole blízko sýrskej dediny Baghúz na brehu Eufratu.

Z jednej strany sa blížili kurdské, z druhej americké a koaličné jednotky, ktoré pomocou dronov kontrolovali posledné útočisko teroristov.

Po zameraní cieľov americké lietadlo zhodilo na breh rieky vyše 200-kilogramovú bombu. O pár dní bola obec dobytá a Islamský štát v Sýrii oficiálne padol.

Článok pokračuje pod video reklamou

Trvalo niekoľko mesiacov, kým americká armáda priznala, že medzi obeťami útoku bolo aj množstvo civilistov. „Kto to zhodil?“ pýtal sa podľa zdrojov denníka New York Times jeden z analytikov. „Práve sme to zhodili na päťdesiat žien a detí,“ odpovedá druhý. Civilných obetí mohlo byť viac ako sedemdesiat.

Nové informácie amerického denníka ukazujú, že podobných prípadov mohlo byť oveľa viac. Tajná jednotka americkej armády odpálila desaťtisíce rakiet či bômb proti Islamskému štátu. Civilisti boli pričasto braní len ako vedľajšie škody.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zo Sýrie sa stal narkoštát, Asadov brat posiela drogy aj do Európy Čítajte

Efektívni s priveľa obeťami

Len málokto by povedal, že pracujú pre armádu. Oslovovali sa krstnými menami, boli neoholení, chodili v crocsoch a krátkych nohaviciach. V skutočnosti však tvorili asi dvadsaťčlennú tajnú jednotku s názvom Talon Anvil, ktorá medzi rokmi 2014 a 2019 určovala ciele útokov proti bojovníkom Islamského štátu.