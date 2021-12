Európska únia rozhodla o sankciách voči ruskej Vagnerovej skupine

Sankcie zahŕňajú aj zmrazenie majetku.

BRUSEL. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie sa v pondelok v Bruseli jednomyseľne dohodli na uvalení sankcií na ruskú polovojenskú organizáciu Vagnerova skupina, ktorá je obviňovaná z destabilizácie Ukrajiny a viacerých oblastí v Afrike.

Informovala o tom agentúra AFP.

Blízko pri Putinovi

Vagnerova skupina (v zahraničí známa pod označením Wagner Group) je fakticky súkromná armáda, ktorá podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych konfliktných zónach vo svete.

Vagnerovci bývajú spájaný s blízkym spolupracovníkom ruského prezidenta Vladimira Putina - s miliardárom Jevgenijom Prigožinom.

Sankcie uvalené na tzv. Vagnerovu armádu zahŕňajú zmrazenie majetku a tiež zákaz udeľovania víz potrebných na vstup do krajín EÚ. Do platnosti by mali vstúpiť ešte v priebehu pondelka.

Rovnaké reštriktívne opatrenia boli zavedené aj voči ôsmim jednotlivcom a trom firmám spojeným s touto polovojenskou organizáciou.

Súkromná vojenská spoločnosť

"Vagnerova skupina je ruskou súkromnou vojenskou spoločnosťou využívanou na destabilizáciu bezpečnosti v Európe a jej susedstve, a to predovšetkým v Afrike," povedal jeden z európskych diplomatov.

Jednotky Vagnerovej skupiny údajne slúžia ruským súkromným a štátnym záujmom na Ukrajine, v Sýrii a v Líbyi.

Táto firma svoje služby ponúkla i miestnym predstaviteľom v subsaharskej Afrike vrátane bývalej francúzskej kolónie Mali a v Stredoafrickej republike, píše AFP.

Ministri na pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli tiež rokujú o ďalších reštriktívnych opatreniach pre prípad, že sa Moskva pokúsi napadnúť Ukrajinu po tom, ako došlo masívnej koncentrácii ruských vojsk na jej hraniciach.