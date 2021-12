Afgancom hrozí hlad, rodiny vydávajú svoje malé dcéry za peniaze

To nie sú sobáše, to je znásilňovanie detí, hovorí afganská aktivistka.

KÁBUL. Nezamestnaný, zadlžený Afganec Fazal hovorí, že kvôli katastrofálnej ekonomickej situácii v krajine sa musel rozhodnúť, či vydá svoje dve mladé dcéry, alebo bude riskovať smrť rodiny hladom.

Minulý mesiac dostal tritisíc dolárov, keď jeho 13-ročná a 15-ročná dcéra vstúpili do manželstva s mužmi vo veku viac ako dvojnásobnom, než sú ony samy.

Ak sa peniaze minú, nezostane vraj Fazalovi nič iné, než vydať aj sedemročnú dcéru, píše agentúra Reuters.

"Nemal som inú možnosť, ako zohnať jedlo pre rodinu a splatiť dlhy. Čo iné som mohol robiť?" povedal agentúre Reuters Fazal z afganskej metropoly Kábulu.

"Veľmi dúfam, že nebudem musieť vydať aj svoju najmladšiu dcéru," dodal muž, ktorý predtým pracoval ako robotník v tehelni.

Dohadujú sobáše aj 20 dní starým deťom

Počet detských sobášov rastie spolu s chudobou od 15. augusta, kedy sa vlády v Afganistane zmocnilo islamistické hnutie Taliban. Detský fond UNICEF uviedol, že má dôveryhodné správy o zúfalých rodičoch, ktorí sľubujú za peniaze pre budúce sobáše aj dievčatá staré iba 20 dní.

"Keď počujem tieto príbehy, láme mi to srdce... To nie sú sobáše, to je znásilňovanie detí," hovorí významná afganská bojovníčka za ženské práva Vasdžima Froghová.

Aj ona sa každodenne stretáva s prípadmi vydania ani nie desaťročných dievčat, aj keď podľa nej nie je jasné, či sú tieto dievčatá nútené k sexu pred dosiahnutím puberty.

Hrozí najväčšia humanitárna kríza

Organizácie OSN varujú, že kvôli suchu a zrúteniu ekonomiky po nástupe Talibanu môže v Afganistane vzniknúť najväčšia humanitárna kríza na svete. Zima sa blíži a miliónom Afgancov hrozí, že budú hladovať. Do polovice budúceho roka by 97 percent afganských domácností mohlo žiť pod hranicou chudoby.

Po náhlom návrate Talibanu k moci bola pozastavená väčšina medzinárodnej pomoci Afganistanu a zmrazené jeho aktíva v zahraničí. Ceny potravín raketovo vzrástli a milióny ľudí sú bez práce alebo nedostali výplaty.

Rodiny podľa Froghovej predávajú svoje dcéry, aby nemuseli živiť toľko hladných krkov a aby dostali peniaze, ktoré sa obvykle pohybujú medzi 500 a 2000 dolármi.

Mladé dievčatá sú nútené do sobášov aj preto, aby rodiny urovnali svoje dlhy. Froghová uviedla, že jedna z rodín takto dala majiteľovi domu svoju deväťročnú dcéru, keď nemala na nájom.

V severozápadnom Afganistane nechal istý muž svojich päť detí v mešite, pretože ich nedokázal uživiť. Tri dievčatá, všetky podľa všetkého mladšie ako 13 rokov, boli ešte toho istého dňa vydaté.

Detský fond UNICEF uviedol, že začal program finančnej pomoci, aby znížil riziko hladu a detských sobášov. UNICEF sa tiež spája s náboženskými vodcami, aby zastavili obrady, pri ktorých sú vydávané maloleté dievčatá.

Islamské právo šaría, ktorým sa Taliban riadi, nestanovuje pre sobáše minimálny vek. Pred nástupom Talibanu bol najnižší vek pre sobáš 16 rokov, ale rozšírené boli svadby aj podstatne mladších.

Problémom aj zatvorenie dievčenských škôl

Robotník z tehelne Fazal hovorí, že jeho problémy sa začali, keď hospodárska kríza zastavila stavebné práce.

Podobne ako kolegovia dostával zaplatené vopred – tisíc dolárov za polroka práce. Keď dopyt po tehlách klesol, jeho šéf chcel peniaze späť. Fazal ich ale medzitým takmer všetky minul na liečbu svojej chorej manželky.

Podľa najnovších údajov sa 28 percent dievčat v Afganistane vydáva pred dosiahnutím 18 rokov a štyri percentá skôr, ako budú mať 15 rokov.

Froghová a ďalšia afganská bojovníčka za ženské práva Džamila Afgháníová sú presvedčené, že v prípade pokračovania súčasnej krízy sa bude v maloletom veku vydávať až polovica Afganiek. Dievčatám, ktoré sú vydaté mladé, viac hrozí domáce násilie, zneužívanie, znásilňovanie a komplikácie v tehotenstve.

Ľudskoprávni experti upozorňujú, že uzavretie dievčenských stredných škôl po nástupe Talibanu tiež núti rodičov vydávať svoje dcéry.

"Detské sobáše podporujú dva hlavné faktory - bieda a nedostatočný prístup k vzdelávaniu," uvádza Heather Barrová z organizácie Human Rights Watch, ktorá s afganskými ženami pracuje.

Taliban, ktorý za svojej prvej vlády v Afganistane v rokoch 1996 až 2001 vzdelávanie dievčat úplne zakazoval, sľubuje, že výučbu postupne obnoví. Nie je ale jasné, za akých podmienok.