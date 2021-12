Počet prípadov nákazy variantom omikron v Británii prudko rastie

V Londýne tvorí variant omikron 40 percent zo všetkých infikovaných.

LONDÝN. Nový koronavírusový variant omikron sa šíri "neobyčajným tempom" a v Londýne je momentálne zodpovedný za približne 40 percent všetkých prípadov nákazy, uviedol v pondelok britský minister zdravotníctva Sajid Javid. Píše o tom agentúra Reuters.

"(Nákaza) sa šíri neobyčajným tempom. Počet prípadov infekcie (variantom omikron) sa každé dva až tri dni zdvojnásobuje," povedal Javid v rozhovore pre spravodajskú stanicu Sky News.

Javid spresnil, že v Anglicku síce zatiaľ neboli potvrdené nijaké úmrtia – a v spojitosti s variantom omikron tam bolo hospitalizovaných len desať ľudí –, avšak V Londýne pravdepodobne tvorí až približne 40 percent všetkých nakazených.

Minister zároveň vyzval obyvateľov, aby sa čo najskôr zaočkovali treťou dávkou proticovidovej vakcíny a zabránili tak šíreniu nákazy.

Britský premiér Boris Johnson v nedeľu večer oznámil, že vláda urýchli program podávania posilňujúcich dávok vakcíny proti covidu v súvislosti s rýchlo rastúcimi počtami nákazy novým koronavírusovým variantom omikron.

Každý dospelý v Anglicku by mal už do konca roka dostať možnosť zaočkovať sa posilňujúcou dávkou, ak od predošlej dávky vakcíny uplynuli najmenej tri mesiace. Dosiaľ chcel Londýn takéto očkovanie sprístupniť všetkým vo veku od 18 rokov do konca januára.

Britská vláda podľa svojho predsedu poskytne ďalšiu podporu s cieľom zrýchliť očkovaciu kampaň aj v Škótsku, vo Walese a v Severnom Írsku.