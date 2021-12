Litovský minister varoval pred totálnou vojnu proti Ukrajine

Ministri zahraničných vecí EÚ prerokujú sankcie voči Rusku.

BRUSEL. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie (EÚ) v pondelok hľadajú riešenia, ako zabrániť ruskej invázii na Ukrajinu a aké kroky podniknúť v prípade, že sa Moskva rozhodne vyslať svojich vojakov cez hranice.

Podľa amerických spravodajských služieb Rusko presunulo k ukrajinským hraniciam asi 70-tisíc vojakov a pripravuje sa na inváziu, ktorú by mohlo uskutočniť začiatkom budúceho roka.

Moskva akékoľvek útočné plány odmieta a obavy Západu označuje za súčasť očierňovacej kampane.

Sankcie by vážny dopad

Šéf európskej diplomacie Josep Borrell, ktorý pondelkovej schôdzke predsedá, uviedol, že konkrétne rozhodnutie o sankciách proti Rusku nepadne.

Ďalšie kroky a ich načasovanie budú podľa neho ministri koordinovať so Spojenými štátmi a Veľkou Britániou.

„V každom prípade vyšleme jasný signál, že akákoľvek agresia proti Ukrajine bude mať pre Rusko vysokú cenu“ a zdôrazníme, že blok 27 krajín podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny, povedal Borrell novinárom v Bruseli.

Litva vidí hrozbu totálnej vojny

Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis vyjadril presvedčenie, že Rusko sa pripravuje na „totálnu vojnu proti Ukrajine“.

„Pokiaľ by sa tak stalo, išlo by o bezprecedentný útok na krajinu, ktorá prejavuje západné smerovanie. To znamená, že aj odpoveď zo strany západných krajín musí byť bezprecedentná,“ povedal minister.

Mocnosti v EÚ, Francúzsko a Nemecko, ako aj ďalší členovia dvadsaťsedmičky, ktorí sa nachádzajú vo väčšej vzdialenosti od ruských hraníc, nezdieľajú hodnotenie situácie s USA, Poľskom a pobaltskými krajinami. Pohyby ruských vojsk síce evidujú, neočakávajú však bezprostredný útok.

V roku 2015 Francúzsko a Nemecko sprostredkovali mierovú dohodu, ktorá pomohla ukončiť rozsiahle boje medzi ukrajinskými silami a separatistami podporovanými Ruskom na východe Ukrajiny. Konflikt sa v oblasti začal v roku 2014 po tom, čo Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym.

Snahy o politické urovnanie konfliktu, ktorý si za sedem rokov vyžiadal viac ako 14-tisíc životov, doteraz zlyhali a sporadické zrážky pozdĺž frontovej línie pokračujú.