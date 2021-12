Británia urýchli pre omikron podávanie posilňujúcich dávok

Tri dávky má dosiaľ 40 percent dospelých.

LONDÝN. Britská vláda urýchli program podávania posilňujúcich dávok vakcíny proti covidu v súvislosti s rýchlo rastúcimi počtami nákazy novým koronavírusovým variantom omikron.

Oznámil to v nedeľu večer britský premiér Boris Johnson.

Každý dospelý v Anglicku by mal už do konca roka dostať možnosť zaočkovať sa posilňujúcou dávkou, ak od predošlej dávky vakcíny uplynuli najmenej tri mesiace, uviedol Johnson v televíznom vystúpení k občanom. Dosiaľ chcel Londýn takéto očkovanie sprístupniť všetkým vo veku od 18 rokov do konca januára.

Britská vláda podľa svojho predsedu poskytne ďalšiu podporu s cieľom zrýchliť očkovaciu kampaň aj v Škótsku, Walese a Severnom Írsku, informuje ďalej agentúra DPA.

Spojené kráľovstvo čelí v súvislosti s variantom omikron "núdzovému stavu", preto musí byť naliehavo posilnená imunizačná ochrana obyvateľov, zdôraznil Johnson. Dobrou správou podľa neho je, že úroveň ochrany možno znova zvýšiť treťou dávkou vakcíny.

Johnson tiež uviedol, že v Británii sa počet prípadov infekcie variantom omikron zdvojnásobuje každé dva až tri dni.

V nedeľu v Spojenom kráľovstve zaznamenali 1239 ďalších prípadov nákazy omikronom, čím ich celkový počet stúpol na 3137. V porovnaní s predošlým dňom išlo o nárast o 65 percent.

V Británii dostalo dve dávky vakcíny proti covidu viac ako 80 percent obyvateľov vo veku 12 a viac rokov. Tri dávky má dosiaľ 40 percent dospelých. Podať zvyšných podpornú dávku za tri týždne bude náročné, keďže si to vyžiada zaočkovanie takmer milióna ľudí denne, konštatuje agentúra AP.