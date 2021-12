Guvernér Kentucky potvrdil najmenej 80 obetí ničivých tornád

Počet obetí ničivých tornád bude podľa guvernéra Besheara vyšší.

MAYFIELD. Počet obetí mohutných tornád, ktoré v noci na sobotu zasiahli Spojené štáty, sa v Kentucky zvýšil na najmenej 80.

Článok pokračuje pod video reklamou

Uviedol to v nedeľu kentucký guvernér Andy Beshear s tým, že táto katastrofa pripravila zrejme o život až viac než 100 osôb. Informovala o tom agentúra AFP.

"Proces potvrdzovania (počtu mŕtvych) je pomalý. Na základe správ, ktoré som dostal, vám môžem povedať, že sme stratili viac ako 80 obyvateľov Kentucky," povedal Beshear pre stanicu CNN. "Toto číslo sa ešte zvýši na viac ako 100," dodal.

Ničivé tornáda, ktoré sa prehnali piatimi štátmi USA a spôsobil rozsiahle škody v mnohých mestách, si dosiaľ vyžiadali 93 obetí na životoch, pričom desiatky ľudí sú stále nezvestných.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tornádo ničilo domov seniorov pieseň za piesňou. Bolo to ako na Titanicu Čítajte

V meste Mayfield, kde evidujú masívne škody, bojujú záchranári s časom, keď sa snažia vytiahnuť z trosiek preživších po tom, čo sa v tamojšej fabrike na sviečky prepadla strecha. V čase nešťastia sa tam nachádzalo okolo 110 zamestnancov.

"Zachránených bolo zhruba 40 z nich a nie som si istý, či uvidíme ďalších preživších," uviedol Beshear. "Budem sa za to modliť. Bol by to neuveriteľný zázrak," dodal. Od soboty 3.30 h miestneho času (09.30 h SEČ) sa záchranárom nikoho so známkami života z tejto budovy vyslobodiť nepodarilo.

Ďalších šesť mŕtvych potvrdili v štáte Illinois, kde sa zrútil sklad firmy Amazon, štyri obete hlásilo Tennessee, dve Arkansas a jednu Missouri.