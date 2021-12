Ukrajinský prezident nevylúčil referendum o Donbase

Žiadna krajina nenavrhla Ukrajine podľa Zelenského usporiadať referendá.

KYJEV. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre televízny kanál 1+1 v piatok nevylúčil, že by sa v krajine mohlo uskutočniť referendum o Donbase.

Informovali o tom agentúra TASS a Reuters.

"Nevylučujem referendum o Donbase vo všeobecnosti, a nie je to otázka štatútu... môže to byť o Donbase, o Kryme a môže to byť o konci vojny všeobecne," vyhlásil Zelenskyj. Podľa neho žiadna krajina nenavrhla Ukrajine usporiadať referendá o týchto otázkach, je to však možné.

"K dnešnému dňu nič také nie je isté. Chcem len povedať, že nemám žiadne tajomstvá pred spoločnosťou v tomto smere," dodal ukrajinský prezident.

Zelenskyj tiež povedal, že nevylučuje priame rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Rusko v roku 2014 anektovalo Krymský polostrov a podporuje separatistov na východe Ukrajiny.

Ukrajina ani Západ anexiu neuznávajú a Krym aj územia obsadené separatistami považuje za ukrajinské územie.

Boje si od začiatku konfliktu na východe Ukrajiny vyžiadali už viac ako 13 000 životov.